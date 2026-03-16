El Lyon no pasa del empate

El Lyon alargó su atasco y sus malos resultados con un empate en el Estadio Oceane (0-0) ante el Le Havre que jugó casi toda la segunda parte con un jugador menos por la expulsión de Stephan Zagadou que propició el delantero brasileño Endrick.

El jugador cedido por el Real Madrid no pudo marcar pero provocó la expulsión del defensa local que agarró al delantero brasileño cuando encaraba en solitario al meta Mory Diaw. Fue tarjeta roja directa y el cuadro de Didier Digard se quedó con diez.

Fue el momento clave del choque pero el Lyon no lo aprovechó. Endrick fue sustituido en el minuto 80, por Rachid Ghezzal.

Acumula ya cuatro partidos sin ganar en la Ligue 1, seis entre todas las competiciones incluido el choque de ida de la Liga Europa contra el Celta, al que recibe el próximo jueves.

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Desperdició el cuadro de Paulo Fonseca la ocasión de asaltar el tercer puesto del Marsella, del que le separan ahora dos puntos todavía. El punto da algo de aire al Le Havre que afrontó el choque de la vigésima sexta jornada con tres derrotas seguidas y a un paso del descenso, del que le separa ahora ocho puntos.