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Fútbol Juvenil / División de Honor

Kibet lanza al Celta con cuatro goles ante el Roces

Alcanzan al Deportivo, pero con un partido menos

Raúl Rodríguez

Vigo

El Celta curó sus heridas por su eliminación copera, con una goleada sobre el Roces. Un triunfo que le permitió igualar a puntos con el líder del grupo, el Deportivo, pero con un partido menos. Un encuentro ante el Pontevedra que se disputará el próximo día veintinueve.

Los celestes salieron ayer al campo de A Madroa totalmente concentrados. Arrancaban el partido conociendo el empate del Deportivo en Pontevedra, de ahí la importancia de sumar los tres puntos. El equipo fue fiel a su estilo y presionó muy arriba obligando a los asturianos a soltar el balón sin mucho control.

El premio llegó a los veinte minutos con el primer gol. Un tanto que le hizo mucho daño al Roces, que en los siguientes minutos encajó dos goles más.

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Tras el descanso se mantuvo la intensidad, consiguiendo marcar tres nuevos tantos para sentenciar el partido.

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