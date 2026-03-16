Hugo Sotelo: «Hay que valorar este punto»

Hugo Sotelo recuperó ayer la titularidad después de seis encuentros consecutivos sin minutos, aprovechando la oportunidad que le brindó Claudio Giráldez. Tras el encuentro, el centrocampista vigués valoró, pese a las ocasiones desperdiciadas en el primer tiempo, un empate que llena de moral al Celta de cara al partido europeo del próximo jueves contra el Olympique de Lyon.

«Hay que valorar este punto. Siempre es complicado sacar algún punto contra este equipo. Sabemos lo difícil que es, tuvimos bastantes oportunidades para llevarnos los tres puntos, pero hay que seguir y el jueves a por más. Está claro que podemos ganar a cualquiera», declaró a Galicia en Goles el canterano céltico. «Sabemos que es un campo complicado, es un buen equipo. En la ida lo demostraron, tienen mucho talento. Me gustaron mucho a mí personalmente pero sabemos de lo que somos capaces. Hemos ganado ya en el Bernabeu, hemos empatado aquí», añadió el medio centro sobre el equipo que dirige Paulo Fonseca.