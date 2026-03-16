«Los dos hemos jugado a ganar»

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró tras el choque que el Celta fue superior en una primera parte que acabó y que el segundo tiempo les va a «ayudar a cara al jueves», en alusión a la vista a La Cartuja del Panathiakos.

«Me quedo con la segunda parte porque supimos revertir un resultado adverso. En la primera mitad nos costó mucho», dijo el preparador suramericano, quien lamentó que «los errores defensivos» les «están penalizando mucho».

Pellegrini destacó que «los dos equipos han jugado a ganar», y también se refirió a los cinco partidos seguidos que llevan sin ganar y señaló que «sería importan retomar la senda del triunfo, lo que daría confianza».

«Ojalá que podamos superar al rival y el jueves pasar a los cuartos de final para agarrar confianza», insistió Pellegrini.

También se refirió al lateral derecho Héctor Bellerín, jugador que reaparecía en la titularidad después de mucho tiempo, y señaló que «es un jugador importante y que aporta mucho», pero que ha estado cerca de tres meses de baja por lesión.

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Pellegrini fue preguntado por el enfado de los aficionados en algunos momentos del partido y relató que «cuesta entenderlo yendo quintos y estando vivos en la Europa League», pero que «la única forma de remediarlo es con fútbol, como en el segundo tiempo, que el público se volcó con el equipo».