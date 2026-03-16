Ferrán Jutglà está de vuelta

La figura de Ferran Jutglà resurge en Vigo en el momento adecuado, cuando al Celta le esperan compromisos importantes para seguir disfrutando en Europa y como aspirante a la quinta plaza de la Liga que podría guardar como sorpresa el premio de la participación en la próxima edición de la Champions. El delantero catalán está de vuelta después de superar unos problemas personales que le obligaron a parar durante unas semanas en el arranque de 2026. El domingo firmó en La Cartuja su quinto gol en la Liga con la celeste, cuatro días antes de que el Celta afronte el duelo en Lyon, donde Jutglà aparecerá seguramente como delantero titular de los célticos debido a la baja por sanción de Borja Iglesias.

El empate en Sevilla dejó buenas noticias para Giráldez, a pesar del malhumor del entrenador por la ocasión desperdiciada por su equipo de sumar los tres puntos después de protagonizar una excelente primera parte. Ferran Jutglà marcó por tercera jornada consecutiva fuera de casa, Sotelo volvió al doble pivote mostrando su mejor versión y Álvaro Núñez protagonizó un debut excelente como tercer central. Y el partido ante el Betis no pudo arrancar mejor para el equipo vigués. Tras una recuperación del balón en campo contrario, Mingueza asistió a Jutglà, que apareció por el centro para burlar la oposición de un rival y ejecutar un lanzamiento con la derecha que se envenenó para el portero bético. Solo se habían jugado cuatro minutos de partido. El catalán corrió a celebrar con sus compañeros el tanto, el quinto de su cuenta particular; y se da la circunstancia de que todos ellos los ha conseguido lejos de Vigo, donde todavía no ha tenido la oportunidad de celebrar un gol propio, salvo el que firmó en un amistoso ante una selección de Ourense.

Jutglà, que intercambió posiciones en la punta del ataque con Pablo Durán, otro futbolista que se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión, tuvo una nueva ocasión de gol pero su disparo cruzado lo despejó Valles. Además, el atacante catalán mantuvo una buena relación con el balón y no escatimó esfuerzos en labores defensivas. En el minuto 66 se vio obligado a abandonar el terreno de juego por una torsión cervical que le dejó aturdido. Entonces, el árbitro activó el protocolo por golpes en la cabeza y anunció a ambos equipos que dispondrían de una sustitución a mayores. Williot entró por un Jutglà que, según comunicó ayer el club, ya está recuperado del golpe y a disposición de Giráldez para la cita del jueves en el Groupama Stadium.

La falta de gol afectó al rendimiento de un Jutglà que tardó diez jornadas en celebrar su primer tanto con el Celta, al que llegó procedente del Brujas. Lo hizo por partida doble, en Pamplona para contribuir a la primera victoria en la Liga y a domicilio del equipo de Giráldez. Entonces, Borja Iglesias ya se había consolidado como delantero centro titular, mientras el catalán se mostraba fino con el balón en los pies pero negado para el gol, que se le resistió de nuevo durante varios meses. Después del parón navideño, desapareció de las convocatorias.

Un resugir en el mejor momento

«Mi cabeza me hablaba en negativo», reconoció tras su regreso, que se produjo a principios de febrero ante Osasuna, rival con el que había vivido su mejor día como céltico. En la siguiente jornada, en la que el Celta visitaba al Espanyol, el atacante catalán contribuyó con un gol al empate céltico ante uno de sus exequipos. Repitió en el siguiente desplazamiento del conjunto vigués, que concluyó con una victoria en Girona. Y como no hay dos sin tres, Ferran Jutglà se mostró como un delantero goleador el pasado domingo en La Cartuja. Una excelente noticia para Giráldez, que no podrá contar con Borja Iglesias para el compromiso ante el Olympique de Lyon después de que el compostelano fuese expulsado en el partido de ida en Balaídos.

Con el catalán recuperando las buenas sensaciones, la ausencia del ‘Panda’ preocupa un poco menos. Además, Pablo Durán va recuperando también las buenas sensaciones después del esguince de rodilla que le mantuvo unas semanas de baja. Ambos se convierten en dos valiosas piezas para buscar una victoria que eleve al Celta hasta los cuartos de final de la Liga Europa y le mantenga vivo en la Liga por otro premio europeo.