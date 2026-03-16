«Me voy fastidiado porque hemos podido vencer»

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, señaló después del 1-1 con el que acabó el partido que su equipo disputó en el Estadio La Cartuja ante el Betis, que se va «fastidiado» porque han «podido ganar».

«Estoy contento con el equipo tras una primera parte muy buena», dijo el preparador gallego, quien reconoció que los jugadores del Betis «han arriesgado en la segunda» parte y que eso igualó las fuerzas en ese período .Giráldez lamentó que «el 1-1 llegó muy pronto -a los cuatro minutos de la reanudación-, sorprendiendo a su equipo. «Sabíamos que en algún momento íbamos a tener que sufrir. El gol llega demasiado pronto en una acción que es lo que más me molesta del partido y luego no hemos acertado en situaciones de transición para poder matarles dentro de lo abierto que estaban», abundó Giráldez, que remachó: «Con situaciones muy claras de tres contra tres hemos jugado demasiado precipitados. Cuando hemos dejado de jugar con el cerebro y hemos jugado con el corazón el Betis ha sido mejor»

«Los hemos podido matar y les hemos dejado vivos», lamentó el técnico celeste, quien puntualizó que los verdiblancos «tienen mucho potencial y recursos para cambiar el partido».«No hemos olido la sangre para poder matarlos. Lástima que no hayamos acertado a campo abierto», insistió Giráldez.

El entrenador del Celta también se refirió al debut del defensa Álvaro Núñez, futbolista contratado este invierno procedente del Elche, y alabó su aportación al equipo: «Tiene una personalidad brutal. Para ser el primer partido con nosotros parece que juega a 50 pulsaciones. En lo posicional bien, aún le falta un poquito de continuidad y de ritmo. Hablamos en el descanso que le quedaban de gasolina diez o quince minutos»

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«Hemos estado brillantes, pero no hemos ganado. Lo hemos sufrido en nuestras carnes. Es difícil ganar y para ello hay que competir bien», agregó el preparador celeste, que aún no habla de objetivo europeo, pese a la confortable situación de su equipo. «Tenemos 41 puntos, no 43. Tuvimos 43 durante un rato, los tiramos o los perdimos, mejor dicho. Hemos estado muy bien y aún así nos vamos con un punto. A seguir remando y cuando tengamos los 43 vamos a ir con todo a por otro objetivo. De momento prudencia».