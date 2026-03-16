El Celta, que firmó un doblete masculno, y Julia Vaquero fueron los protagonistas de una nueva edición de la séptima edición de la Carreira de Teis que ayer se disfrutó bajo unas condiciones ideales, con un agradable sol y una temperatura que invitaban a correr.

José Cunha, Hugo Suárez y Anxo Otero, podio de 5 kilómetros.

La categoría masculina la acaparó el Celta que en este comienzo de curso en la Run Run Vigo ha sumado ya varios triunfos. En la carrera de 10 kilómetros el céltico Mario Rodríguez repitió la victoria conseguida hace un par de semanas en la carrera del Calvario. Aunque esta vez se impuso tras un apretado final con Manuel Lorenzo (Pinarium) con el que llegó igualado a la recta final. El final más poderoso del céltico le permitió imponerse por dos décimas, la victoria más estrecha que nunca se ha dado en una prueba de la Run Run Vigo (34:15,8 por 34:16,0). Tercero en línea de mera fue José Alberto Bastos (ADN Runners-Telmo Peluqueros) con un tiempo de 35:09.

Julia Vaquero celebra su victoria.

En la prueba de cinco kilómetros otra victoria para el Celta. En este caso Hugo Suárez logró una victoria más incontestable. Completó el recorrido con un tiempo de 19:50 mientras José Cunha (SD Compostela) que hizo un tiempo de 20:25 y el podio lo completó Anxo Otero con un crono de 20:48.

Manuel Lorenzo, Mario Rodríguez y José Alberto Bastos.

En la prueba de 10 kilómetros femenina nueva demostración de clase de la gran Julia Vaquero (Veteranos de Samil) que sumó un nuevo triunfo en el circuito de carreras populares al imponerse ayer en Teis con un tiempo de 43;01. Segunda fue Inés Portela (43:39) y el podio lo completó Ana Alonso (44:01).

Noticias relacionadas

Doblete del Celta en Teis

En la carrera de cinco kilómetros femenina también hubo una importante dosis de igualdad porque Rebeca Filgueira se impuso con un tiempo de 27:15 y solo al final consiguió distanciarse en siete segundos de Raquel Barreiro (27:23). Algo más distanciada llegó Laura Díaz para completar el podio con un tiempo de 28:09.