Borja: «Es ilusionante lo que transmite este equipo»

Borja Iglesias valoró también la gran primera parte firmada por el Celta, lamentando que las ocasiones falladas permitieran la reacción del Betis en el segundo tiempo. «Hubo dos mitades muy distintas, con mucha superioridad nuestra en la primera parte, entendiendo muy bien donde estaban las zonas donde podíamos hacerles daño. Nos adelantamos pronto y tuvimos varias situaciones claras, pero en la segunda parte, ellos tuvieron grandes momentos», resumió el artillero en declaraciones a Movistar tras el encuentro.

El santiagués valoró también el ejercicio de resistencia del Celta para aguantar el empate: «Supimos aguantar el resultado en sus embestidas. Una pena porque en las contras pudimos hacerles más daño del que les hicimos, pero es lo que hay. Pero es ilusionante por lo que transmite el equipo, el ambiente que hay en el vestuario, en el estadio y en las gradas, añadió el Panda, que ya tiene el punto de mira en el partido europeo del próximo jueves contra el Lyon.