Pellegrini subraya los «siete puntos» en juego ante el Celta

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó ayer la importancia de la cita de hoy ante el Celta y lo calificó de «siete puntos». Pellegrini relató en rueda de prensa que su equipo es quinto en la tabla con tres puntos más que los célticos y precisó que el encuentro no es de seis puntos, más bien de siete porque si ganan superarían al conjunto gallego en el coeficiente particular, tras el 1-1 de la primera vuelta.

El preparador chileno aseguró que «es un partido importante, no decisivo porque quedarían aún treinta puntos más», e insistió en que «sería un avance, no determinante, pero sí importante» para ese premio adicional que daría la quinta plaza, la posibilidad de jugar la Champions.

Pellegrini habló del regreso del centrocampista marroquí Sofyan Amrabat tras una larga ausencia por lesión y dijo que «para noventa minutos no está, pero ya no siente temor», en alusión a la lesión que se produjo en noviembre.

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Dijo que Diego Llorente es baja por un golpe en la cita en Atenas. Preguntado por la mala racha en las últimas semanas, comentó que «la sensación es que al equipo le falta algo porque no vienen los resultados. Creo que tenemos el setenta por ciento de posesiones y deberíamos hacer más daño», dijo Pellegrini, que puntualizó que «por eso esto es fútbol, no estadísticas» y que el Betis «sigue vigente en dos competiciones» y por ello pidió la «unión entre los hinchas y los jugadores».