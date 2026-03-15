Reparto de puntos entre el Celta y el Betis con dos goles en el inicio de cada parte

Reparto de puntos entre el Celta y el Betis (1-1) en La Cartuja, estadio al que los celestes regresaron tras 25 años de aquella fatídica tercera final de Copa del Rey. Los de Claudio Giráldez llegaban a la cita procurando una victoria que les hiciera escalar a la quinta posición, propiedad precisamente de los verdiblancos y que ahora mismo daría acceso a la próxima Champions League. El partido se encaminaba hacia el objetivo con una primera parte sobresaliente y un tempranero gol de Ferran Jutglà, pero a la salida de vestuarios la escuadra de Manuel Pellegrini se repuso y ejerció el dominio. En el minuto 48, tras un buen pase de Aitor Ruibal, Héctor Bellerín se encargó de equiparar el marcador. Los locales apretaron en el final del duelo, pero Radu salvó la última amenaza: un cabezazo a bocajarro de Bakambu.

En vistas a la vuelta de octavos de final de Europa League el próximo jueves, Giráldez introdujo varias modificaciones en el once -al igual que Pellegrini-. Hizo debutar con la camiseta celeste a Álvaro Núñez en la posición de Javi Rodríguez -defensor por el flanco derecho- y el vasco le devolvió la confianza con una participación notable. El louriñés, además, alineó a Sotelo, Fer López y Durán de partida. Dejó sorprendemente en el banquillo a un Borja Iglesias que no estará en Lyon tras ser expulsado en la ida en Balaídos. El Panda acabó entrando en la segunda mitad.

Ya en el minuto 4, Jutglà adelantó a los visitantes con un fuerte disparo desde fuera del área, precedido de un control y un regate exquisitos, que se le acabó colando por debajo de los brazos a Álvaro Valles. Curiosamente, el error fue semejante al que cometió Radu el pasado jueves ante el conjunto galo, si bien es cierto que el disparo de Endrick fue más potente y ante un bloque de piernas que le tapaban la visión al portero rumano. El guardameta celeste se redimió este domingo con varias actuaciones de primer nivel, destacando en la primera mitad un blocaje a un cabezazo de Abde a un palmo de sus dominios.

Tras el tanto del catalán, el Celta gobernó la práctica totalidad de la mitad inaugural, a excepción de un tramo final en el que el Betis, pitado por sus aficionados, apretó. En el minuto 30, Pablo Durán pudo dilatar la distancia con un tiro, a pase de Hugo Álvarez, que no logró conectar del todo bien.

A la salida de vestuarios, el guion cambió por completo. Los béticos, ansiosos de ofrecer una versión positiva tras encadenar dos empates y una derrota en LaLiga, amén del reciente 1-0 en contra ante el Panathinaikos de Rafa Benítez, le robaron la pelota a los vigueses. Paradójicamente, también 4 minutos después del pitido de inicio de la mitad, el conjunto sevillano igualó el marcador. En la banda, Aitor Ruibal buscó la espalda de Marcos Alonso y encontró a un Bellerín que remató de forma ajustada hacia el fondo de las mallas.

Desde entonces, al Celta le costó recuperar el control. Rubricó, eso sí, un perfecto ejercicio de resistencia ante las acometidas locales. En el minuto 70, disfrutó incluso de una buena combinación en ataque, pero, a excepción de tímidas llegadas y un gol correctamente anulado al Panda por fuera de juego, no se le anotaron más intentos.

En el ocaso del choque, el Betis se volcó arriba con mayor ímpetu, pero una férrea defensa con un Radu excelso evitó la remontada. En el 85, repeló con sus guantes un poderoso disparo de Ruibal y en la última jugada del encuentro voló para despejar un testarazo de Bakambu que levantó a toda La Cartuja.

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Finalmente, el Celta se lleva de tierras andaluzas un valioso punto a domicilio que deberá hacer bueno, como se acostumbra decir, en los próximos compromisos ligueros. Con este empate, los vigueses dormirán en la misma plaza, en la sexta, que por el momento da acceso a puestos europeos. Con 41 puntos, siguen a tres del propio Betis y a uno de la barrera de los 42 -a falta de 10 jornadas- que, a priori, aseguran la salvación en la máxima categoría del fútbol.