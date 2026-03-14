Regreso a La Cartuja 25 años después

La vorágine de la competición obliga al Celta a aparcar su participación en Europa y centrarse sin apenas tiempo para descansar en la Liga, donde mañana afronta un duelo contra el Betis en el que estará en juego la quinta plaza, con la que se podrá acceder seguramente al final del curso a la Champions. Y esta importante cita del campeonato doméstico llevará al conjunto vigués de nuevo a La Cartuja, el escenario donde hace 25 años perdió su segunda final de Copa del Rey contra el Zaragoza. Entonces, la mayoría de los canteranos de Giráldez ni siquiera habían nacido, pero este domingo podrán disfrutar del mismo escenario donde el celtismo enterró su tercer sueño copero. Aquel 30 de junio de 2001, los Mostovoi, Karpin, Gustavo López, Berizzo, Juanfran, Catanha, Giovanella, Velasco, Cáceres, Cavallero y Jayo cayeron por 1-3 a pesar de presentarse como favorito ante el conjunto maño.

Jutglá y Borja se saludan durante el partido ante el Olympique de Lyon. / Pablo Hernández Gamarra

Las obras de remodelación del Benito Villamarín han obligado al Betis a convertir La Cartuja en su estadio durante esta temporada. Y ahí se presentará mañana el equipo de Giráldez con la intención de sumar los tres puntos en juego que le aúpen hasta la quinta plaza, que ahora ocupan los verdiblancos, con tres puntos más que los celestes. En la primera vuelta, ambos sellaron un empate en Balaídos (1-1), con goles de Hugo Álvarez y de Bartra. Béticos y célticos también compiten en la Liga Europa y podrían cruzarse en semifinales, aunque primero tendrán que superar en los octavos de final al Olympique de Lyon (1-1 en Balaídos) y al Panathinaikos (1-0 en Atenas), respectivamente. En la pasada jornada, los de Giráldez y los de Pellegrini sufrieron una derrota ante el Real Madrid (1-2) y el Getafe (2-0), por lo que llegan a la cita de mañana con mayor necesidad de puntos para seguir peleando por las plazas privilegiadas de la clasificación y mantener distancias con los perseguidores.

Llamamiento

Por su participación europea, célticos y béticos llegan a la vigesimoctava jornada de Liga con escaso tiempo de descanso y sin apenas margen para preparar una cita en la que Giráldez pierde por lesión a Miguel Román. En Sevilla, mientras tanto, hacen un llamamiento a la afición de cara a dos citas que consideran claves en la temporada: la visita del Celta este domingo (18:30 horas) y la del Panathinaikos el jueves (21 horas). «Un mensaje sincero. No, no estamos pasando un buen momento, los resultados no son los que deseamos, pero... Estamos convencidos de que este equipo se levantará. Como siempre. Con vosotros. La remontada empieza aquí. En nuestra casa», escribía el club verdiblanco en las últimas horas.

No se fía el Betis de un Celta que figura como uno de los mejores visitantes del campeonato, con 23 puntos sumados en 13 duelos. Los béticos acumulan 24 puntos como locales, con 7 victorias, tres empates y otras tantas derrotas. Sin embargo, no pasaron de un empate en los dos últimos enfrentamientos en casa: ante el Rayo Vallecano y el Sevilla. Dolió principalmente el último porque ante el eterno rival llegaron con una ventaja de 2-0 al descanso y los de Nervión acabaron sumando un punto.

Regreso de Giráldez

Para el Celta, esta visita está cargada de emotividad, no solo por la efeméride de la final copera perdida sino también porque Giráldez vuelve a Sevilla, ciudad en la que debutó en la élite hace dos años, después de dar el salto al primer equipo desde el filial céltico. Esa efeméride se cumplió el pasado jueves. En las últimas tres salidas, el equipo vigués logró empatar en casa del Getafe y el Espanyol mientras que consiguió un 1-2 en Girona, en otra demostración del elevado rendimiento que los célticos ofrecen en campo rival al saber adaptarse a la defensa en bloque bajo y golpear a la contra.

La quinta plaza que ahora mantiene el Betis con tres puntos de ventaja sobre el Celta es casi seguro que adquiera mayor valor al final del campeonato tiendo en cuenta que España puede ganar una plaza más en la Liga de Campeones al aventajar en casi 300 puntos a Alemania en el ranking del coeficiente por países de la UEFA. La Liga ya lo consiguió para la presente temporada, lo que permitió al Villarreal disfrutar de la máxima categoría continental.