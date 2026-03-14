El quinto puesto está en La Cartuja

Claudio Giráldez regresa a Sevilla, donde hace dos años debutó en la élite de la mano del Celta con una victoria en el Sánchez Pizjuán. Al técnico porriñés le espera el domingo (18:30 horas) un Betis con una trayectoria muy similar durante esta temporada a la de los celestes: ambos pelean por la quinta plaza, en posesión de los verdiblancos por tres puntos de diferencia, y el jueves que viene tendrán que afrontar el complicado reto de continuar con vida en la Liga Europa después de no poder alcanzar un resultado favorable en el partido de ida. Ese duelo contra el Olympique de Lyon para los gallegos y ante el Panathinaikos para los andaluces condicionará posiblemente la elección de los onces iniciales que hoy se disputen esos tres valiosos puntos en La Cartuja. A ese escenario regresa el Celta 25 años después de caer ante el Zaragoza en su tercera final de la Copa del Rey; en esta ocasión lo hace con el objetivo de desbancar al rival de esa privilegiada posición que al final del curso ofrecerá posiblemente el premio extra de poder disputar la próxima edición de la Liga de Campeones.

Los célticos se presentan a la vigesimoctava jornada de Liga con la única baja por lesión de Miguel Román, que ha dicho adiós a la temporada tras un problema en un pie que le mantendrá tres meses de baja tras pasar el jueves por el quirófano. Giráldez ha prescindido en esta ocasión de Yoel Lago, Manel Fernández y Franco Cervi. La ausencia de los dos canteranos confirma la buena recuperación física de los tres centrales que fueron titulares el jueves (Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso), aunque posiblemente dos de ellos no iniciarán el partido contra el Betis. El técnico del Celta intentará aplicar en lo posible el reparto de minutos, teniendo en cuenta además que el jueves necesitan ganar en Lyon para continuar en el torneo europeo. Rueda, autor del gol a los franceses, Moriba, Aspas y Williot también apuntan a reservas, por lo que Giráldez mantendrá un número de rotaciones que en su caso es el habitual en cada jornada.

El Betis

Su homólogo Manuel Pellegrini continúa sin poder contar con piezas tan importantes en el juego de construcción como Isco y Lo Celso, a los que se ha unido el zaguero Diego Llorente. El técnico chileno recupera al centrocampista Sofyan Amrabat. También es probable que devuelva a la titularidad al portero Álvaro Valles y al mediapunta hispano mexicano Álvaro Hidalgo, que no disfrutaron de minutos en Atenas. En cambio, el atacante Antony Dos Santos es uno de los candidatos a quedarse en el banquillo porque el Betis necesitará el desborde y la capacidad goleadora del brasileño para intentar remontar el 1-0 adverso que se llevó de su visita a tierras griegas ante el equipo que entrena el excéltico Rafa Benítez.

Este Betis-Celta continúa enfrentando al entrenador de más edad con el más joven de la Liga, en el que se registra un empate hasta el momento, pues Pellegrini ganó el primer duelo y empató el segundo, en el Benito Villamarín; pero perdió el tercero e igualó el cuarto, ambos en Vigo. El último, correspondiente a la tercera jornada de esta temporada, con goles de Hugo Álvarez y de Bartra en el ecuador del partido.

Sacrificio

Desde entonces, el Celta ha ganado consistencia defensiva y una mayor competitividad, a base de sacrificar la alegría ofensiva que le caracterizó en los inicios con Giráldez. Ahora, los célticos se muestran como un equipo más rocoso, que también pretende desactivar el juego del rival y que sabe construir acciones ofensivas corales y precisas. Cuando restan once jornadas para cerrar el campeonato doméstico, los célticos se encuentran en una situación privilegiada, que pocos imaginaban en un año con compromisos europeos. Y la visita a La Cartuja es una buena ocasión para asaltar la quinta plaza, con el permiso de un Betis que no pasa por un buen momento. De hecho, el club verdiblanco hizo un llamamiento a la afición para que hoy y el próximo jueves llene el estadio y colabore en lo posible a superar ambos compromisos.