Moriba, citado por la selección de Guinea
redacción
Ilaix Moriba regresará a la selección de Guinea tras año y medio de ausencia por decisión del centrocampista del Celta, que se incorporará a la concentración con el combinado africano a finales de marzo, tras el partido que los célticos disputarán en Balaídos ante el Alavés.
Moriba solicitó no ser incluido en las convocatorias de Guinea tras el partido contra Tanzania de clasificación para la Copa África, disputado en septiembre de 2024.
El equipo africano afrontará en esta ocasión dos amistosos: el 27 de marzo ante Togo y el 31 ante Benin. Ambos arrancarán a las 14 horas. Moriba suma 25 partidos con Guinea, después de participar con las selecciones inferiores de España hasta la sub-19. El jugador nació en Conakry en 2003.
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