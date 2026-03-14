Giráldez: «El Betis es el máximo favorito para finalizar en quinta posición»

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, considera que el Betis es «el máximo favorito» para finalizar en quinta posición la Liga «por historial, plantilla, nivel y regularidad durante la temporada».

«A Pellegrini le diría que se centre en Europa (risas). Pero creo que tiene mucha experiencia en cómo gestionar dos o tres competiciones. No tengo nada que decirle, él podría darnos un clinic a nosotros de cómo gestionar estos momentos. Ojalá se despiste con Europa y ponga toda la carne en el asador en el partido de Europa, pero no creo que se equivoque en eso», indicó en rueda de prensa.

Pese a que su rival encadena cuatro partidos sin ganar, tres de Liga y el de ida de los octavos de final de la Liga Europa contra el Panathinaikos, Giráldez no cree se encuentre «con dudas».

«Tengo la sensación un poco parecida a la del Real Madrid. Siempre que juego contra el Betis y contra el Madrid todo el entorno habla de dudas y todos los años acaban consiguiendo sus objetivos y haciendo temporadas buenísimas. El nivel de expectativa y exigencia es tan alto en ese tipo de equipos que siempre hay alguna duda del entorno», afirmó.

En este sentido, subrayó que el chileno Manuel Pellegrini tiene una plantilla con «mucha experiencia» y «muchos recursos», por eso no dudó en calificarla como «una de las más potentes» de la competición.

«Cuando acumulas 4 partidos sin ganar puede haber dudas, pero es un equipo que acostumbra a vivir con este tipo de situaciones o de momentos durante la temporada», indicó.

Giráldez señaló que sus jugadores recuperaron «bien, mejor de lo esperado» tras el exigente el partido ante el Olympique de Lyon, además de que los ve «muy animados» porque por delante tienen un partido «superatractivo» pese a que «a la vuelta de la esquina» tienen el duelo europeo contra el conjunto francés.

«Es un partido muy atractivo y motivante. Necesitamos tres puntos para sellar nuestra permanencia y, además, esos tres puntos nos podrían colocar quintos. Es difícil encontrar una motivación mayor para un partido y más jugando en un escenario tan bonito como es La Cartuja», declaró.

El técnico celeste ve a su equipo «fuerte» y «bien colocado» para encarar el tramo «decisivo» del campeonato, en el que no renuncia a seguir en Europa ni a pelear, vía Liga, por un billete para una competición continental.

«A mí me motivan las dos cosas -pelear la quinta plaza y pasar a cuartos de final en la Liga Europa. No veo algo no motivador en lo que queda de temporada. Me apetece muchísimo sumar tres puntos ante el Betis, pero también nos motiva llegar a cuartos de final. Vamos paso a paso. Ahora todo va muy rodado y nos motiva de manera muy natural», incidió.