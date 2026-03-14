Los béticos se apuntan a la «autocrítica» tras la derrota
efe
El extremo brasileño Antony dos Santos y el partero Pau López han coincidido en resaltar, tras la derrota del Betis en Atenas (1-0) ante el Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, que deben «hacer autocrítica» para corregir lo que hacen mal y afrontar con más garantías el encuentro del vuelta en Sevilla el próximo jueves.
«Tenemos que hacer autocrítica y cambiar las cosas, Confío al cien por cien en los béticos y sé que ellos también en nosotros para pasar. Vamos a mejorar y cambiar rápido», aseguró el brasileño.
Pau López, por su parte, señaló también que «hay que hacer autocrítica» y que generaron «poco» ante el conjunto griego, por lo que añadió que la afición «va a ser muy importante para darle la vuelta a la eliminatoria».
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