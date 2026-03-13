Con mucha vida para visitar Lyon

El Groupama Stadium conocerá el próximo jueves el ganador de la eliminatoria entre el Celta y el Olympique de Lyon después de que ambos cerraran en tablas el intenso duelo de ayer en Balaídos. Un resultado que mantiene con mucha vida al equipo celeste porque durante más de media hora defendió en inferioridad numérica, por la expulsión de Borja Iglesias, el gol de Javi Rueda que le ponía en ventaja en el marcador. El brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid, acabó en los minutos finales con la ilusión de los locales de viajar a tierras francesas con una victoria. Pero nada está decidido, sino que se lo pregunten a Paulo Fonseca, el entrenador del conjunto galo que en 2017 vio cómo su equipo de entonces, el Shakhtar Donetsk, quedaba apeado de este mismo torneo, la Liga Europa, tras ganar en Vigo.

Defender en bloque bajo

El Celta se sintió cómodo con el dominio de la pelota que ejerció el Olympique de Lyon desde los primeros minutos. El equipo que dirige Fonseca tenía claro el plan para superar al Celta, pero su equipo apenas generó peligro en el área de Radu, más allá de los disparos de Endrick, uno de Kango que besó la madera y un cabezazo de Yaremchuk. Este Celta, sin embargo, se ha convertido en un especialista en defender en bloque bajo. De hecho, es el menos goleado de la Liga como visitante, porque también se siente cómodo cuando el rival domina. Y en esa labor de contención sobresalen Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso.

Lo difícil resulta fácil

Miguel Román tuvo que ver el partido desde el hospital tras ser operado de una lesión en un pie. En su lugar entró Matías Vecino. El uruguayo se ha adaptado rápido a lo que Giráldez exige a los mediocentros. Ayer le tocó trabajar a destajo en el achique, ante el dominio del Olympique, pero Vecino encontró la oportunidad de lanzarse a tumba abierta en una contra que contó con la colaboración de Aspas para ir sorteando cuanto rival le salía al paso. Después abrió a la izquierda para Williot, que le ganó la carrera a Clinton Mata y tuvo tiempo para dar un pase preciso a Rueda, que se incorporaba por el otro costado. El andaluz solo tuvo que empujar el balón. Qué complicado es plasmar lo fácil en el fútbol. Minuto 25 y el Celta se adelantaba en el marcador.

Los laterales

Giráldez ha elevado el papel de los laterales hasta convertirlos en una de las piezas básicas de su esquema de juego. No solo les toca defender sino que también se convierten en estiletes en ataque. Ayer, Javi Rueda abrió el marcador en una jugada al contraataque que protagonizó Vecino con una arrancada espectacular en lo técnico y en lo físico, apoyándose en Aspas y con la asistencia de Williot. Rueda solo tuvo que empujar el balón. Otro ejemplo de la calidad con la que los célticos combinan. En la siguiente acción ofensiva, fue Mingueza el que apareció por la otra banda para dar una estupenda asistencia a Borja Iglesias. El compostelano se perfiló hacia la izquierda pero su remate se estrelló contra el cuerpo de Grief. Borja Iglesias fue expulsado en el minuto 53 por un pisotón y un codazo. Se pierde la visita a Lyon, al igual que Mingueza, que vio la tercera amarilla.

Día de aniversario

Coincidió la visita del Lyon con la celebración del celtismo por los dos años con Giráldez en el banquillo. Ni el protagonista se imaginaba una situación así después de brillar al frente del Fortuna: disputando unos octavos de final de la Liga Europa y esperándole el domingo el Betis en La Cartuja para pelear por la quinta plaza de la Liga. Y en ese tiempo, una de las señas de identidad del técnico porriñés ha sido el constante movimiento en el equipo titular. Ayer, Giráldez dejó en el banquillo a Carreira, uno de los más habituales esta temporada como carrilero, apareciendo habitualmente por la izquierda. Por ahí se movió en esta ocasión Mingueza, quien tuvo que vigilar a Endrick, el joven brasileño cedido por el Real Madrid que firmó un doblete en el último duelo copero de los celestes en el Bernabéu. Ayer, Endrick fue el más peligroso del Lyon. Logró un empate esperanzador para el equipo francés, aunque al Celta le queda mucha vida.