Rueda: «Hay que estar satisfechos del trabajo»
Vecino: «Ha sido una pena ese gol, pero es difícil jugar tantos minutos con uno menos»
Javi Rueda, el autor del gol del Celta, valoró a la conclusión del choque el gran esfuerzo realizado por todo el equipo, especialmente desde que se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Borja Iglesias. «Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque esta competición es lo que tiene. La decisión del árbitro puede parecer más justa o injusta, pero la toma y no hay nada que hacer. Tenemos que estar orgullosos por el trabajo que hemos hecho, sobre todo con uno menos y ante un rival de la calidad del Olympique de Lyon», dijo a Movistar el zaguero malagueño, que no da por muerto al Celta en la eliminatoria: «Estamos con ganas de que llegue el partido del jueves para demostrar el equipo que venimos siendo toda la temporada».
El uruguayo Matías Vecino, mientras, lamentó que el Olympique igualase el partido con un tanto del brasileño Endrick en el minuto 87, pero ve al Celta con opciones de pasar de ronda ganando en Lyon. «Ha sido una pena ese gol al final, pero es muy difícil jugar tantos minutos con un futbolista menos. Lo hicimos bien, estuvimos muy concentrados durante todo el tiempo, pero lamentablemente nos hicieron ese gol que nos amarga un poco la noche», indicó Vecino ve la eliminatoria «al cincuenta por ciento», pese al 1-1 con el que viajarán a Francia y que enfrente tienen a un «grandísimo» equipo.
«Creo que tenemos chance de pasar. Va a ser un partido muy lindo de jugar y ya hemos demostrado esta noche que tenemos nuestras armas para derrotar al Olympique de Lyon».
