Román, operado con éxito de su factura en el pie izquierdo

Miguel Román dio el primer paso hacia su reaparición al ser operado ayer de la fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo que sufrió de modo fortuito tras un mal apoyo en el entrenamiento celebrado por el Celta el pasado martes en la ciudad deportiva.

«Miguel Román fue intervenido en el Hospital Fremap de Vigo por el jefe de los servicios médicos del club, Juan José García Cota, para realizar una osteosíntesis con tornillo destinada a tratar la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo del jugador», informó ayer el Celta en en un comunicado. «La intervención concluyó de manera satisfactoria y se mantiene el periodo estimado de baja en torno a los tres meses. El club le desea una pronta recuperación», añade la nota.

La actual temporada es, por tanto, ya historia para el futbolista revelación del Celta esta temporada, que iniciará de inmediato su recuperación con el objetivo de llegar en plenitud de facultades a la pretemporada.