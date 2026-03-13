Otro perverso descuento

1 CELTA FORTUNA: Coke Carrillo, Anxo, Pablo Meixús, Ribes (Milla, min.46), Gavián, Antañón, Capde, Oliveras (Ángel Arcos, min.46), Hugo González (Jorge Pérez, min.81), Bernard Somuah (Joel López, min.63) y Óscar Marcos (Luis Bilbao, min.89). 1 TENERIFE: Dani Martín, César, Landazuri, León, David Rodríguez (De Miguel, min.83), Juanjo, Fabricio, Noel López (Cris Montes, min.83), Alassan (Balde, min.56), Enric Gallego (Gastón, min.69) y Nacho Gil (Dani Fernández, min.69). GOLES: 1-0, min.48: Anxo; 1-1, min.93: Anxo, en propia puerta. ÁRBITRO: Aimar Velasco (Comité vasco). Amonestó por los locales a Óscar Marcos, Coke Carrillo y Antañón y por los visitantes a David Rodríguez, Landazuri.

Todo sigue igual. El Celta Fortuna lo intentó. Resistió en la primera parte. Se puso por delante al inicio de la segunda con un golazo de Anxo y vio cómo se repetía la historia vivida el jueves por el primer equipo. Cuando ya casi celebraba la victoria y meter un poco de presión en la recta final de la temporada al líder se encontró con un afortunado gol de rebote para dar el empate al Tenerife y dejar todo como estaba antes del inicio de la jornada.

En la primera mitad los insulares demostraron por qué son el sólido líder, con diez puntos de ventaja sobre los vigueses, segundos en la tabla, y su espectacular bagaje de 48 goles a favor y apenas 16 en contra que le acreditan como el equipo más realizador de la categoría pero también el que menos encaja.

Y es que los visitantes consiguieron algo inédito hasta el momento en los partidos como local del conjunto de Fredi Álvarez, que al estar sancionado no pudo seguir el encuentro desde el banquillo. El filial céltico se vio totalmente sometido en los cuarenta y cinco minutos iniciales, obligado casi en exclusiva a defenderse y viendo como el Tenerife era dueño total y absoluto de la posesión del balón.

La intensa presión arriba y el derroche físico de los insulares maniató por completo a un Celta Fortuna que, pese a todo, conseguía mantener el 0-0 inicial al intermedio. Aunque tuvo que sufrir para lograrlo.

De hecho, apenas habían pasado tres minutos cuando los visitantes gozaban de su primer acercamiento peligroso, una caída dentro del área de Nacho Gil ante Ribes en la que Álvaro Cervera solicitó sin éxito la vídeo revisión arbitral reclamando un posible penalti.

Anxo celebra su gol en el partido de ayer. / RCCelta

Precisamente esa banda izquierda, con el ex deportivista Noel López como principal argumento, fue un constante quebradero de cabeza para los jugadores locales. A los cinco minutos dio el primer aviso, con un peligrosísimo servicio que Enric Gallego no logró rematar.

Al cuarto de hora se repitió la acción, esta vez con un balón en profundidad en el que Noel volvió a mostrar su velocidad para ganarle la partida a Gavián y poner una pelota atrás. Sólo la oportuna llegada de Meixus para tapar el remate de Gallego evitó que el 0-1 subiera al marcador.

Y apenas unos instantes después fue Fabricio, de cabeza, el que lo intentó en otro preciso centro del omnipresente Noel López pero se encontró con la segura intervención de Coke para evitar el tanto.

El Tenerife seguía manteniendo el control del balón y consiguiendo que al filial céltico le durase un suspiro en sus pies. Pero, al menos, los vigueses lograron rebajar el nivel de peligrosidad de las acciones ofensivas visitantes.

Sin pasar ya tantos apuros como en el tramo inicial, el Celta Fortuna logró enganchar su primera posesión larga a diez minutos del descanso, forzando incluso su primer córner del partido.

Sin embargo, un inoportuno error de Meixus a punto estuvo de costarle un disgusto a los vigueses. Porque Nacho Gil se inventó un genial taconazo para habilitar a Gallego, quien volvía a ver cómo la defensa local interceptaba su disparo para desviarlo a saque de esquina.

Evidentemente, el técnico vigués no estaba contento con lo sucedido en la primera mitad y optó por un doble cambio al intermedio, dando entrada a Milla y Ángel Arcos por Ribes y Oliveras. Las variaciones y la charla del descanso dieron pronto sus frutos. El Celta Fortuna volvió al campo con otra intensidad, dispuesto, ahora sí, a tener el balón y con la vista puesta en la portería de Dani Martín.

Golazo de Anxo

En una de esas acciones, el Tenerife parecía despejar el peligro que Anxo apareció para recuperar el balón, deshacerse de un primer rival, recortar al segundo en la frontal y sacarse de la manga un impresionante disparo con el interior de su pierna derecha para poner la pelota lejos del alcance del meta tinerfeño.

El 1-0 cambiaba el partido por completo. Y el filial estuvo a punto de dinamitarlo definitivamente cinco minutos después, en un rápido contragolpe en el que Antañón sirvió en profundidad para la carrera de Arcos. Pero Landazuri exhibió su velocidad para recuperar el terreno perdido y lanzarse al suelo a la desesperada para taponar el remate del céltico.

El Tenerife empezó a acumular jugadores de ataque sobre el terreno de juego pero sin acertar ni precisar en la última decisión y el último pase para acabar de convertir la sensación en peligro real.

Mientras, los minutos iban pasando a favor de un Celta Fortuna que esperaba cerrar el encuentro con un contragolpe que no acababa de llegar.

Por eso, la incertidumbre se mantuvo hasta el último suspiro. Y, precisamente, cuando el encuentro agonizaba encontró el Tenerife el gol del empate. Gastón aguantó un balón para la llegada de Cris Montes, que puso un envenenado centro raso. Coke logró despejar el primer remate de De Miguel pero la fortuna sonrió a los insulares y el rechace rebotó en el propio De Miguel para acabar en el fondo de la portería viguesa.

Noticias relacionadas

Se repetía el doloroso guión visto apenas veinticuatro horas antes en el partido europeo del primer equipo ante el Lyon. El filial, como los mayores, vio cómo le empataban un partido que parecía tener ganado y cuando pensaba dejar la renta del líder en sólo 7 puntos se tuvo que conformar con un empate que deja todo igual.