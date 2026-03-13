El Celta afrontará la visita a Lyon con la misma ilusión de prolongar el sueño europeo que cuando hace nueve años viajó a Kiev para intentar voltear el 0-1 que el Shakhtar Donetsk se llevó de Balaídos. Entonces, el equipo que entrenaba el portugués Paulo Fonseca, ahora en el Olympique, quedó apeado en los dieciseisavos de final de la Liga Europa gracias a los tantos de Aspas de penalti al filo del minuto 90 y de Cabral en la prórroga. Técnico y jugadores del Celta expresaron tras el partido del jueves ante el conjunto galo sus deseos e intenciones de «hacer historia», como la que estuvo a punto de escribir el equipo celeste que en mayo de 2017 empató en Old Trafford y se quedó a un paso de voltear la derrota sufrida por la mínima en Vigo ante el Manchester United. Como en el último viaje a tierras inglesas, el celtismo se volcará con su equipo en Lyon, donde se esperan más de 3.000 aficionados en la zona visitante del Groupama Stadium. El celtismo espera celebrar allí la Reconquista por anticipado.

«Nos van a tener que matar allí para eliminarnos, lo vamos a vender caro», expresó Claudio Giráldez poco después de que el Celta empatase con el Lyon. El entrenador desvelaba con contundencia el espíritu con el que su equipo afrontará el partido del jueves que viene en tierras francesas. «Iremos a Francia para hacer historia. Con vosotros hasta la muerte. Sempre Celta», añadía Radu, enrabietado tras el error en el gol de Endrick que supuso el empate del Olympique en los minutos finales del partido y después de jugar durante más de media hora en superioridad numérica por la expulsión de Borja Iglesias.

Optimismo

Más comedidos se mostraron compañeros como Starfelt, sin perder las ilusiones de sumar una victoria que meta al Celta en los cuartos de final de la Liga Europa. «El 1-1 es un buen resultado y la eliminatoria está muy abierta. He oído que es el mayor desplazamiento de la afición y me encanta, es muy importante. Va a ser un buen partido y vamos a darlo todo para ganar». El central sueco fue uno de los destacados en el trabajo de contención que el Celta tuvo que realizar ante la superioridad en la posesión de la pelota del equipo francés (71 por ciento). «La eliminatoria está muy abierta y vamos a dar mucha guerra en Lyon», anunció Carreira, que entró en la segunda parte por Rueda. El lateral andaluz, autor del tanto del Celta, también se mostró optimista ante la oportunidad de eliminar al Lyon: «Ahora queda el partido de vuelta, esperemos hacer un buen trabajo y ojalá podamos pasar la eliminatoria. Con ganas de que llegue la semana que viene para demostrar el equipo que venimos siendo durante toda la temporada».

El optimismo también se transformó en mensaje para Matías Vecino, autor de la jugada que propició el tanto céltico antes de que el colegiado expulsase a Borja Iglesias en el minuto 53 por la segunda tarjeta amarilla. «Está todo abierto y hay que ser positivos. Aguantamos casi hasta el final. Hay que creer, estamos 50-50 por ciento y vamos allá a jugarnos todo. Una pena ese gol sobre el final, pero está todo abierto».

En Lyon tampoco se fían de la pequeña ventaja que supone el empate en Vigo y ayer hicieron un llamamiento a la afición para que llene el Groupama Stadium el próximo jueves (18:45 horas). El club, de hecho, ha puesto a la venta entradas en Tribuna Sur Superior a 25 euros y agasajará con una bebida a los que las adquieran. «Contra el Celta, nuestros jugadores necesitarán tu apoyo para asegurar la clasificación juntos», difundía ayer el conjunto galo a través de sus redes sociales.

El Lyon entrenó en Afouteza

Los jugadores del Olympique entrenaron ayer en Afouteza. / RCCelta

«Gracias al Celta por poner sus instalaciones a nuestra disposición esta mañana para entrenar antes de regresar a Lyon». El Olympique agradecía este viernes la cesión de sus instalaciones: «La visita supone un impulso más para la proyección interna de Celta360 y para el posicionamiento de nuestras instalaciones como un enclave de referencia», presumió el club celeste.