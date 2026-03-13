Giráldez pierde por sanción a Borja y a Mingueza para el duelo de Lyon

El empate cedido anoche en el último suspiro frente al OL deja secuelas en forma de sanciones que van a complicar, si cabe, la dificultad de tener que resolver la eliminatoria en terreno hostil.

Para el encuentro de vuelta, Claudio Giráldez no va a poder contar con dos futbolistas tan importantes como Borja Iglesias y Óscar Mingueza. El santiagués tendrá que cumplir sanción tras ser expulsado ayer con dos rigurosas amarillas, la primera por una falta intrascendente y la segunda por una involuntario manotazo e la cara a un rival que el árbitro no sancionó inicialmente para luego rectificar. Mingueza vio la tercera amarilla y tendrá que cumplir ciclo de tarjetas.