Giráldez pierde por sanción a Borja y a Mingueza para el duelo de Lyon
El santiagués fue expulsado y el barcelonés vio la tercera amarilla
redacción
Vigo
El empate cedido anoche en el último suspiro frente al OL deja secuelas en forma de sanciones que van a complicar, si cabe, la dificultad de tener que resolver la eliminatoria en terreno hostil.
Para el encuentro de vuelta, Claudio Giráldez no va a poder contar con dos futbolistas tan importantes como Borja Iglesias y Óscar Mingueza. El santiagués tendrá que cumplir sanción tras ser expulsado ayer con dos rigurosas amarillas, la primera por una falta intrascendente y la segunda por una involuntario manotazo e la cara a un rival que el árbitro no sancionó inicialmente para luego rectificar. Mingueza vio la tercera amarilla y tendrá que cumplir ciclo de tarjetas.
- Un colegio de Vigo, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes
- «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»
- Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
- La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
- Panxón estrena el mayor camping de autocaravanas de Galicia con visitas de siete países
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Borja Iglesias responde al seguidor del Deportivo que le pidió la camiseta que el Celta lució en el homenaje a Madonna