Giraldez: «Hemos hecho un esfuerzo titánico»

Claudio Giráldez valoró el ejercicio de resistencia firmado por el Celta tras la expulsión por segunda amarilla de Borja Iglesias en el minuto 54 de partido para sostener un empate que mantiene vivo al conjunto celeste en la eliminatoria. «Ha sido una pena encajar en el 90. El equipo ha hecho un esfuerzo titánico con uno menos contra un equipazo que ha demostrado la capacidad que tienen de hacer daño, de salir de presiones y mucho talento en último tercio», declaró a Movistar el preparador porriñés a la conclusión del choque.

Giráldez puso también en valor que, pese a jugar media hora con un hombre menos, el Celta tendrá la oportunidad de pelear el pase de ronda dentro de una semana en Lyon. «Nos vamos vivos en la eliminatoria, que con más de 30 minutos con uno menos es importante, y creo que con la sensación de que vamos a poder hacer un partido más completo en la vuelta», dijo.

Al técnico celeste se le vio tras el partido hablando con el árbitro, el belga Erick Lambrecht, que le explicó los motivos de la segunda amarilla mostrada a Borja Iglesias por un involuntario manotazo en la cara a Niakhaté. «No ha sido convincente la explicación. Dice que no ha sido la segunda amarilla y luego cambia de criterio», apuntó al respecto Giráldez, que también perderá para el partido de vuelta a Óscar Mingueza por acumulación de tarjetas.

Satisfecho

En líneas generales, al preparador céltico le dejó satisfecho la actuación de su equipo: «Creo que el equipo ha competido bien, evidentemente no hemos estado cómodos a lo largo del partido, nos han salido de la presión, nos han hecho estar demasiado tiempo en bloque bajo, pero la hemos tenido para poder habernos puesto con el 2-0 que hubiesen cambiado, a pesar de la expulsión, los minutos finales. Somos un equipo capaz de competir estando y no estando cómodos y eso nos va a hacer que nos tengan que matar en el campo del Lyon para que nos puedan eliminar».

El entrenador celeste, por último, elogió el trabajo de Radu, pese a su fallo en el gol de Endrick: «·Estoy muy orgulloso del partido que ha hecho, dominando muchas situaciones de lo que tiene que hacer un portero en juego aéreo, defensa de espaldas, ha iniciado con buen criterio en la primera parte».