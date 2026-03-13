Duelo en la cima para el Fortuna

El Celta Fortuna recibe al Tenerife (Balaídos, 21.15 horas) en el partido más atractivo que seguramente puede contemplarse hoy día en el Grupo I de Primera RFEF. Un interesante duelo entre los dos primeros clasificados de la tabla, con un Tenerife muy destacado que camina lanzado hacia el ascenso directo y un filial celeste acomodado en la segunda plaza, a la que aspiran también el Pontevedra y el Lugo, 7 y 8 puntos por debajo de los celestes, respectivamente, con once jornadas de la fase regular todavía por disputarse.

«Vamos a tener que hacer un partido perfecto», reconoce Fredi Álvarez, que considera al rival el mejor de los dos grupos de la categoría. «Somos muy conscientes de la dificultad del choque, ya que enfrente tenemos un equipo con muy pocos defectos, que maneja muy muchos registros del juego, un equipo que defiende muy bien en bloque bajo y presiona alto y recupera cerca de la portería rival, que transita bien y tiene gol», explica el técnico del Fortuna, que no va a poder sentarse en el banquillo tras su expulsión en Guadalajara.

La dificultad del choque frente a un rival que saca al filial 10 puntos en la tabla, lejos de intimidar ilusiona. «Tenemos una motivación extra», asegura Fredi, que se muestra convencido de que el Fortuna ha pasado página sobre el tropiezo sufrido la pasada jornada: «El equipo se ha levantado y ha respondido bien durante la semana».

La buena noticia para el preparador celeste es que va a poder recuperar a Pablo Meixús y a Joel López, dos piezas clave de la defensa, ya restablecidos de sus respectivas lesiones. Y recupera también a los sancionados la pasada jornada Milla, Hugo González y Angel Arcos, que no estuvieron en Guadalajara por sanción.

Causan todavía baja Hugo Burcio, en proceso de recuperación de la rotura fibrilar que sufrió a mediados del mes de febrero, y Vicente Nunes, con una lesión en la rodilla derecha. Tampoco estará a disposición de Fredi el delantero Álvaro Marín, sancionado también por su expulsión en el duelo contra el Guadalajara. Se da la circunstancia de que el filial ha disputado sus últimos encuentros en inferioridad por otras tantas expulsiones.

El Tenerife, mientras, es consciente de que ampliará, si gana, su ventaja a 13 puntos y ya hace cuentas para el ascenso. Álvaro Cervera, no subestima al Fortuna: «Es el equipo revelación de la categoría». n

Noticias relacionadas

CAMPO: Balaídos Hora: 21.15 (Teledeporte).