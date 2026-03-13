Recepción
El Celta y el Lyon se dan la mano en la sede de Príncipe
El Celta retomó las recepciones que durante esta Europa League viene haciendo a los equipos que visitan Balaídos. Después de «descansar» ante el PAOK (porque ya habían venido en al fase liga) la costumbre regresó a la sede de Príncipe donde Sergio Alvarez ejerció de cabeza visible ante la ausencia de Marián Mouriño. Y una vez más se repitió el tradicional regalo de una pandeireta que se viene haciendo en todos los partidos que el Celta disputa en esta competición. Ya la tienen tres clubes franceses.
