El Betis se estrella contra Benítez

El Aston Villa de Unai Emery salvó el orgullo de Inglaterra y logró la única victoria de los nueve partidos europeos que disputaron los clubes británicos. Ganó 0-1 al Lille en una jornada de la ida de los octavos de final de la Liga Europa en la que el Betis se dio el batacazo frente al Panathinaikos de Benítez (1-0).

Derrotados casi todos los equipos ingleses en una jornada para olvidar en las competiciones europeas, el Aston Villa de Unai Emery salvó el orgullo británico con una victoria sobre el Lille (0-1) gracias a un gol de Watkins.

El Betis sufrió un tropezón Atenas y Rafa Benítez y su Panathinaikos le ganó la partida a Manuel Pellegrini, derrotado 1-0 con un tanto desde el punto de penalti del argentino Taborda en el minuto 88. El conjunto griego aprovechó al máximo sus ocasiones, prácticamente una, y gracias a una acción algo innecesaria de Diego Llorente.

Un par de fallos en la salida del balón condenaron al Stuttgart, derrotado 1-2 por el Oporto con goles de Moffi y de Rodrigo Mora con los que el conjunto portugués tomó la delantera en la carrera por acceder a los cuartos de final de la competición.

El Bolonia y el Roma firmaron tablas (1-1) en el primer asalto entre los equipos italianos, que decidirán su destino en el Olímpico de Roma tras un choque de ida igualado que pudo decantarse del lado local en el último suspiro.

Noticias relacionadas

Otros equipos que dieron un paso adelante han sido el Ferencvaros o el Midtjylland que ganó 0-1 al Nottingham Forest.