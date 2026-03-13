Andrei Radu anima a la afición del Celta para la vuelta contra el Olympique de Lyon: «Iremos a Francia para hacer historia»

La de este jueves no fue la noche más dulce para Andrei Ionut Radu (Bucarest, 1997) desde su llegada a Vigo. El portero del Celta cuajó una gran actuación contra el Olympique de Lyon, resistiendo al asedio galo durante toda la segunda parte pese a estar con uno jugador menos tras la expulsión de Borja Iglesias. El guardameta rumano realizó 5 paradas, algunas de gran mérito y belleza, aunque fue protagonista en el gol del empate francés en el minuto 87 tras escaparse el esférico de sus manos.

Al término del encuentro, como es tradición, los jugadores se acercaron a la grada de animación de Marcador para recibir el aplauso de la afición. En ese momento se vio a Radu con semblante serio mientras Claudio Giráldez aprovechaba para darle unas palabras de ánimo apenas 15 minutos después del fatal remate de Endrick.

Sin embargo, una noche ha bastado para cambiar el chip e insuflar ánimos de cara al partido de vuelta del jueves 19 de marzo. «Iremos a Francia para hacer historia», iniciaba seguro su mensaje a través de un post en Instagram. El internacional rumano recopilaba varias fotografías de su actuación, añadiendo además un «con vosotros hasta la muerte. Sempre Celta!» para dejar claro su compromiso.

Las publicaciones de Instagram de Radu se han convertido en las más comentadas de toda la primera plantilla. Fotos naturales, como la de unas porterías en una tienda de deportes, o los memes con su amigo Bryan Zaragoza, hacen que cientos de aficionados compartan las mismas en stories.

En esta ocasión añadió una ilustración que puede interpretarse como una alegoría en el camino al éxito. «Ya casi estoy ahí, estoy aquí, estuve ahí», señala sobre el ascenso y bajada a una cumbre, frente a un «estoy aquí» de la segunda escena. En cualquier caso, promete dar la batalla contra el Olympique.

Apercibido de sanción

No será un partido sencillo para él. Al mismo tiempo acumula dos tarjetas amarillas esta temporada en Europa League, por lo que si ve una durante el encuentro se perdería un hipotético partido de ida de los cuartos de final. La normativa de la UEFA establece que las mismas «se limpian» al término de esa ronda, por lo que llegaría sin estar apercibido a semifinales.