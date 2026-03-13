El viaje a Lyon tras los altercados en Vigo: «Hay aficionados del Celta que están con mucho miedo»

El ilusionante escenario de los octavos de Europa League entre el Celta y el Olympique de Lyon se ha ido empañando. Más allá de lo estrictamente deportivo, los altercados protagonizados por los ultras de ambos lados -con tres heridos y dos integrantes de Tropas de Breogán detenidos- y la aparición este viernes de coches de alquiler de aficionados galos con las ruedas pinchadas han generado «miedo» entre la afición celeste que prevé viajar a Francia para asistir al partido de vuelta. Las peñas celtistas condenan firmemente la violencia en el fútbol, aunque, en general, prefieren guardar silencio ante lo ocurrido en Vigo por ser un «tema muy complejo» que pueda acarrear represalias.

«Hay aficionados que están con mucho miedo», afirma a FARO Jessica Otero, la presidenta de Centolos Celestes, cuyos peñistas sienten mayor temor ante el viaje a Lyon que en el resto de desplazamientos de esta Europa League.

Las propias fuerzas de seguridad corroboran que, a priori, la estancia en la capital del departamento del Ródano se prevé que sea efectivamente la más peligrosa para los seguidores visitantes. La Policía Nacional ha confirmado a FARO que viajarán a Lyon una coordinadora y un agente -algo habitual en duelos europeos- para ayudar en la puesta en marcha del dispositivo de control, que ya se está preparando a través de videollamadas entre los responsables de ambos países.

Las mismas fuentes aseguran que es muy probable que tanto la policía francesa como la UEFA, que había declarado el nivel 3 de peligro (en una escala de 1 a 5) en el choque de ida, eleven esta cota al máximo para el próximo jueves, especialmente tras los disturbios entre hinchadas y los actos protagonizados por ultras del Celta sobre los vehículos de alquiler de los seguidores franceses. De todos modos, la Nacional sí catalogó la cita en Vigo de alto riesgo, a diferencia del organismo europeo, por lo que el plan implementado finalmente fue de máxima seguridad.

La gente violenta «no tiene nada que ver» con lo que significa el celtismo

Sobre la polémica, Otero sentencia que la gente violenta «no tiene nada que ver» con lo que significa el celtismo, en la línea de lo expresado por el propio club. A renglón seguido, vaticina que, de haber algún tipo de altercado en Francia, este podría producirse sobre todo en la jornada anterior al choque en el Groupama Stadium, pues el día del partido se intuye que estará todo más controlado. Por ello, desde la peña recomiendan «no salir de noche».

«Es injustificable lo vivido; es verdad que son personas de extrema derecha (los ultras del Lyon), pero lo único que se provoca con esto es avivar más la llama y perjudicar a la afición en general», mencionan desde Merlegos Celestes, peña asentada en Santiago de Compostela que desplazará a una veintena de seguidores al encuentro de vuelta. En este caso, «ninguno de ellos se ha mostrado preocupado» por lo que pueda llegar a ocurrir en tierras francesas.

Marta G. Brea

Desde la peña Siareiros.net, que llevará a Lyon a 103 fans, manifiestan que «el 99 % de los seguidores del Celta son pacíficos y se dedican a animar al equipo». Al hilo, critican igualmente a las personas «violentas» que «invaden el fútbol» y privan a otros de disfrutar del mero deporte: «Hay que expulsarlos».

Finalmente, el colectivo Blau Cel, que acoge a los celestes residentes en Cataluña, fletará un autobús a Lyon y se aleja de toda controversia: «Somos gente civilizada».

Este periódico ha contactado con otros colectivos de aficionados y con la propia Federación de Peñas Celtitas, pero han optado por mantenerse al margen al tratarse, relatan, de un asunto «muy complejo».