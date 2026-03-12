Fonseca: «Tenemos la ambición de ganar»

El entrenador del Olympique de Lyon, el portugués Paulo Fonseca, descartó, en contra de lo que opina Claudio Giráldez, que su equipo sea el favorito de la eliminatoria, pero aseguró que su equipo se presenta en Balaídos con la «ambición de ganar» a un «muy buen equipo en un buen momento».

«Creo que favorito es solo una palabra. El Celta es un gran equipo, me gusta mucho su forma de jugar. Es un equipo muy bien trabajado, que juega muy bien con la pelota. Me gusta mucho verlo porque es muy ofensivo. Tiene una forma de jugar que me gusta mucho y está en un buen momento. Va a ser un partido muy difícil para nosotros, pero también para ellos. Espero un equipo de gran nivel ofensivo, pero venimos aquí con la ambición de ganar», dijo en la conferencia previa al choque.

El técnico del OL lamentó las bajas de su equipo, pero indicó que los que van a jugar llegan descansados y con muchas ganas de hacerlo bien. «Siempre prefiero tener a los mejores jugadores, pero no siempre es posible. Creo que están frescos y preparadores para el partido de mañana y quizás más motivados. Es importante esta cuestión», apuntó.

No escatimó el preparador portugués elogios hacia el conjunto de Claudio Giráldez. «Es un equipo que siempre quiere llevar la iniciativa y tener en todo momento el balón. Es un equipo que un entrenador muy propositivo. Si venimos pensando en defendernos porque son muy fuertes, estamos muertos; si le dejamos tener el balón y la posibilidad de atacarnos y la posibilidad de atacar, será muy difícil», comentó. «Deberemos defender bien, pero para mí lo más importante será que tengamos el balón. Debo decir que son dos partidos, pero si les damos la iniciativa y les dejamos jugar va a ser muy difícil para nosotros», abundó.

Por su parte, el portero Dominik Greif, ex del Mallorca, celebró volver a España, aunque no guarda muy buen recuerdo de Balaídos, donde perdió con el conjunto bermellón. Greif prevé un difícil encuentro: «El Celta es un equipo muy equilibrado y ahora que juega la Europa League más. Van bien en el campeonato es un equipo muy bien trabajado, efectivo y con grandes jugadores».