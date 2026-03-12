El Celta condena la violencia contra aficionados del Lyon: «Tomaremos medidas; no representan al celtismo»

El Real Club Celta ha condenado «firmemente» los hechos ocurridos la pasada madrugada en la calle y en el pub Twenty de Areal en el que ultras locales agredieron a otros del Olympique de Lyon y causaron destrozos en el local: «O club condena firmemente calquera tipo de actuación violenta, como a rexistrada a pasada noite contra afeccionados do Olympique de Lyon», han publicado en su cuenta de X.

El club ha emitido también un comunicado oficial: «El Real Club Celta encarna, defiende y promulga unos valores que toda su afición conoce y comparte, pues realmente emanan de ellos. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no forma parte de la identidad ni los valores del celtismo. Por tanto, el club condena firmemente cualquier tipo de actuación violenta, como la registrada anoche en una céntrica calle de la ciudad contra hinchas del Olympique de Lyon».

A mayores, el club olívico señala que no se quedará con los brazos cruzados ante lo ocurrido: «El Celta tomará las medidas necesarias para evitar que este tipo de aficionados violentos, que no representan en absoluto al celtismo, pueda ocupar una butaca en el estadio de Abanca Balaídos, un lugar en el que solo cabe la rivalidad deportiva desde la tolerancia y el respeto», subyan.

Desdel el Celta terminan el comunicado con una esperanza: «El club confía y desea que tanto el partido de esta noche como el de vuelta en Lyon transcurran sin más incidentes y sean exclusivamente lo que deberían ser: un apasionante reto deportivo para alcanzar los cuartos de final de la Europa League».