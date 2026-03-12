El Celta se la jugará en Lyon tras aguantar con diez medio partido

El Celta llegará vivo a Francia después de salvar la papeleta en Balaídos. Los vigueses tuvieron que sufrir durante todo el partido frente a un Olympique de Lyon que dominó por completo la posesión y que acorraló a los celestes durante toda la segunda mitad después de la expulsión de Borja Iglesias a los 53 minutos. La roja condicionó a los de Giráldez en un partido en el que estuvieron muy ordenados y en el que empezaron por delante gracias a un tanto de Javi Rueda. Una ventaja que protegieron como el más valioso de los botines y que a punto estuvieron de mantener de no ser por Endrick. El delantero brasileño explotó una y otra vez su disparo lejano hasta que en el 86 encontró un hueco debajo del cuerpo de Radu y puso el empate.

Un buen resultado para el Lyon en Balaídos pero que deja la eliminatoria completamente abierta. El Celta, que no podrá contar ni con Borja Iglesias ni con Mingueza por sanción, tratará de firmar otra noche mágica europea para entrar en los cuartos de final