El Celta no se pone límite

El Olympique de Lyon, primer clasificado de la fase liga y uno de los grandes favoritos de la Europa League, calibra las opciones del Celta de llegar lejos en una competición que ilusiona especialmente y en la que el grupo de Claudio Giráldez no se pone límite.

Los celestes afrontan el primer asalto de la eliminatoria de octavos (Balaídos, 21.00 horas, Movistar Liga de Campeones) en un gran momento anímico y futbolístico, pese a la reciente derrota liguera contra el Real Madrid, con el único contratiempo de la grave lesión sufrida por Miguel Román, que se fracturó en el entrenamiento del pasado martes un dedo del pie izquierdo y se pierde lo que resta de temporada. Una baja muy sensible que Claudio Giráldez lamenta, pero que abrirá una ventana de oportunidad para otros jugadores que el técnico está convencido de que darán la talla.

La del gondomareño será la única ausencia para un choque de la máxima exigencia que, a diferencia del rival, Giráldez afronta con casi todo su arsenal tras recuperar a Pablo Durán. Solo Yoel y Cervi se han quedado fuera de la convocatoria, por decisión técnica.

La amplia disponibilidad de piezas del Celta contrasta con los importantes problemas de lesiones con que se presenta el Olympique, que presenta bajas sensibles en todas sus líneas, especialmente en defensa, donde Paulo Fonseca tiene los efectivos contados y no cuenta con ningún lateral derecho específico, pero también en ataque, con la ausencia de Pavel Sulc, uno de sus máximos goleadores.

A mayores del atacante checo, el técnico luso no dispone de futbolistas tan importantes como Malick Fofana, Afonso Moreira, Ainsley Maitlane-Niles, Noham Kamara y Ruben Kluivert y no tiene inscrito en la Europa League al lateral diestro neerlandés Hans Hateboer.

A esta plaga de lesiones se suma el difícil momento que atraviesa el cuadro lionés, apeado del Lens de la copa gala y descabalgado en las últimas jornadas de los puestos de acceso directo a la Liga de Campeones tras sumar apenas uno de los últimos nueve puntos en juego en la Ligue 1. Tras cuatro derrotas consecutivas y pese a las bajas, el Lyon afronta el duelo de Balaídos con la idea de recuperar su versión de hace unos meses, cuando brillaba en la liga gala y despuntaba en el continente.

El once de partida

Con independencia de las bajas, el duelo contra uno de los gigantes de la competición francesa supone un desafío mayúsculo para Claudio Giráldez, que recurrirá a un once muy parecido al de gala (si es que este término puede emplearse con el porriñés). Con las piernas frescas tras jugar el último partido en viernes, no tiene el técnico necesidad de dar descansos. La principal duda atañe al sutituto de Miguel Román, que podría ser Vecino o Sotelo, siempre que el técnico no opte por retrasar a Fer López.

Los protagonistas del duelo de Balaídos / FdV

El centro de la defensa será, con toda la probabilidad la titular (Javi Rodríguez, Starfelt, Alonso) con Javi Rueda, Mingueza y Carreira en disputa por dos puestos en los carriles y Álvaro Núñez, que todavía no ha debutado, a la expectativa.

En línea de ataque parece altamente probable el retorno de Iago Aspas, más titular este curso en Europa que en LaLiga, con Borja Iglesias (pero sin descartar la opcón de Jutglà) como referencia en punta y Williot y Hugo Álvarez disputándose una plaza en el flanco izquierdo del ataque