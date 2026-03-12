Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación

Más de 400 seguidores del Olympique llegarán a la ciudad, donde la Policía Local y Nacional establecerán un dispositivo para escoltarlos hasta el estadio de Balaídos

Aficionados del Celta antes del partido contra el Real Madrid

Aficionados del Celta antes del partido contra el Real Madrid / Marta G. Brea

Marcos Romero

Vigo

La Europa League pondrá Vigo patas arriba este jueves. Será la sexta vez que suceda esta temporada y se espera que no sea la última. El duelo de octavos de final entre el Celta y el Olympique de Lyon ha sido catalogado de alto riesgo y las autoridades han vuelto a orquestar un dispositivo de seguridad para garantizar que el fútbol sea lo único que importe esta noche.

Desde Francia han viajado 432 aficionados que desde ayer han ido desembarcando poco a poco en la ciudad. Se espera que, durante las horas previas al partido, llenen cafeterías y bares del centro. Desde la jefatura de la Policía Local informan de que habrá más presencia de agentes para velar porque no se produzcan incidentes.

El momento clave será en torno a las 17.30 horas, cuando deberán concentrarse en la Porta do Sol para emprender su marcha a pie hacia Balaídos.

Los hinchas del Lyon se desplazarán por la ciudad escoltados por la Policía Nacional, en un dispositivo que contará con la colaboración de la Policía Local para cortar la circulación. Las calles que se cerrarán al tráfico son: Paseo de Alfonso, Pi y Margall, López Mora, Praza de América, Avenida de Castrelos y Alcalde Portanet. Ya en Balaídos, la afición visitante accederá al estadio por la puerta 20, donde se realizarán los protocolarios cacheos de seguridad.

El corte de tráfico durará unos tres cuartos de hora

Las autoridades prevén que el operativo de escoltar a los franceses se prolongue durante unos 45 minutos. Una vez finalizado el partido y vaciado el estadio, los seguidores rivales harán el mismo camino de vuelta.

El celtismo, por su lado, se preparará para otra noche europea que promete muchos nervios y emociones. Aunque no se ha convocado un recibimiento de manera oficial, miles de aficionados celestes abarrotarán la explanada de Tribuna y la plaza de Manuel de Castro en los momentos previos al partido para ir calentando las gargantas, porque una vez empiece el encuentro serán necesarios todos los cánticos y todo el ruido que se pueda hacer desde la grada para acercar al Celta a los cuartos de final.

