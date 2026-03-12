Álex, o rapaz que soña con coñecer aos xogadores do Celta
O mozo, de 16 anos, que se comunica cun dispositivo dixital, é un gran seareiro celeste
Estuda no Centro Amencer de Vigo para nenos e nenas con parálise cerebral
«Álex non pode falar. Pero iso non significa que non teña nada que dicir», contan os xornalistas Alfonso Hermida (@alfhermida en X) e Carlos Alberto Fernández (laiosacasp en Instagram). Os dous retratan a través das súas redes sociais a historia dun seareiro céltico moi especial: Álex Fernández, un rapaz de 16 anos, que estuda no Centro Amencer de Vigo, xestionado por ASPACE, onde traballan con nenos e nenas con parálise cerebral.
Como eles contan, Álex aprendeu a se comunicar cun dispositivo dixital que manexa co movemento dos seus ollos. Entre os seus temas de charla preferidos coas súas logopedistas, Ana Lago e Laura Moreira, destaca o Celta. «Grazas á tecnoloxía, e ao seu esforzo, hoxe Álex participa en conversas, mostra a súa personalidade e toma decisións», escriben Hermida e Fernández. «Para Álex, o Celta é moito máis co seu equipo. É conversa cos amigos. É a emoción durante o día do partido».
Un dos soños de Álex é poder coñecer ou alomenos poder saudar aos seus ídolos. «Eses 'ola, Iago! ola, Borja!' son para el moito máis que un saúdo».
