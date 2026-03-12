Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Álex, o rapaz que soña con coñecer aos xogadores do Celta

O mozo, de 16 anos, que se comunica cun dispositivo dixital, é un gran seareiro celeste

Estuda no Centro Amencer de Vigo para nenos e nenas con parálise cerebral

Álex Fernández, cun dos seus coidadores.

R. V.

«Álex non pode falar. Pero iso non significa que non teña nada que dicir», contan os xornalistas Alfonso Hermida (@alfhermida en X) e Carlos Alberto Fernández (laiosacasp en Instagram). Os dous retratan a través das súas redes sociais a historia dun seareiro céltico moi especial: Álex Fernández, un rapaz de 16 anos, que estuda no Centro Amencer de Vigo, xestionado por ASPACE, onde traballan con nenos e nenas con parálise cerebral.

Como eles contan, Álex aprendeu a se comunicar cun dispositivo dixital que manexa co movemento dos seus ollos. Entre os seus temas de charla preferidos coas súas logopedistas, Ana Lago e Laura Moreira, destaca o Celta. «Grazas á tecnoloxía, e ao seu esforzo, hoxe Álex participa en conversas, mostra a súa personalidade e toma decisións», escriben Hermida e Fernández. «Para Álex, o Celta é moito máis co seu equipo. É conversa cos amigos. É a emoción durante o día do partido».

Un dos soños de Álex é poder coñecer ou alomenos poder saudar aos seus ídolos. «Eses 'ola, Iago! ola, Borja!' son para el moito máis que un saúdo».

