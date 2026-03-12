Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pelea ultras VigoCelta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

La afición del Olympique de Lyon, escoltada por la Policía, pone rumbo a Balaídos

El partido de octavos de final de la Europa League, catalogado de alto riesgo, obligará a extremar las vigilancias sobre los seguidores franceses, que accederán a Balaídos por la puerta 20

Marcos Romero

Vigo

La comitiva de aficionados del Olympique de Lyon pone rumbo a Balaídos rodeada de una fuerte escolta policial. El partido de esta noche en Balaídos contra el Celta de Vigo, correspondiente a los octavos de final de la Europa League, ha sido catalogado de alto riesgo y después de los incidentes de anoche se extremarán todavía más las vigilancias. El grupo de hinchas franceses partieron sobre las 18.30 horas desde la Porta do Sol y se desplazarán al estadio a pie. Para facilitar su recorrido, se procederá a cortar el tráfico del Paseo de Alfonso, Pi y Margall, López Mora, Praza América, Avenida de Castrelos y Alcalde Portanet. Fuentes del operativo explican que en este grupo no se encuentra la totalidad de aficionados del Lyon, ya que algunos se dirigieron al estadio por sus propios medios.

El operativo prevé que los seguidores del Lyon lleguen a Balaídos sobre las 19.30. Accederán al estadio por la puerta 20 y se situarán en la zona designada a la afición visitante, en el extremo de Río Alto pegado a la grada de Gol.

Este dispositivo especial llega horas después de que ultras del Celta y del Olympique protagonizasen una trifulca en el Areal. Todo sucedió anoche, cuando un nutrido grupo de radicales locales con pasamontañas, palos y tubos intentó entrar al local 20th Century Rock donde estaban tomando algo los galos.

La reyerta dejó varios heridos, destrozos en la discoteca y más de una veintena de identificados, según la subdelegación del Gobierno. El Celta, horas después de conocerse los hechos, condenó «cualquier tipo de actuación violenta, como la registrada contra aficionados del Lyon».

Los aficionados del Olympique de Lyon, rumbo a Balaídos desde la Porta do Sol

Los aficionados del Olympique de Lyon, rumbo a Balaídos desde la Porta do Sol

Jose Lores

Abel Losada, subdelegado del Gobierno, calificó los hechos de «intolerables», aseguró que «no quedarán impunes» y espera que lo sucedido no evite «que Vigo disfrute de tener un equipo compitiendo al máximo nivel en España y Europa».

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, el celtismo está convocado a otra «macroprevia» en los aledaños del estadio antes de que eche a rodar la pelota a las 21.00 horas. No se ha convocado un recibimiento al equipo, pero sí que se ha hecho un llamamiento a que toda la afición entre al estadio a partir de las 20.15 horas para animar al Celta ya desde el calentamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un colegio de Vigo, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes
  2. «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»
  3. Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
  4. La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
  5. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
  6. Panxón estrena el mayor camping de autocaravanas de Galicia con visitas de siete países
  7. Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
  8. Borja Iglesias responde al seguidor del Deportivo que le pidió la camiseta que el Celta lució en el homenaje a Madonna

Da positivo en drogas una conductora sorprendida en Redondela que circulaba sin carnet, seguro ni ITV

Da positivo en drogas una conductora sorprendida en Redondela que circulaba sin carnet, seguro ni ITV

La afición del Lyon, escoltada por la Policía, pone rumbo a Balaídos

La afición del Lyon, escoltada por la Policía, pone rumbo a Balaídos

La afición del Olympique de Lyon recorre las calles de Vigo camino a Balaídos

Iberia plantea un ERE voluntario para 996 trabajadores

Iberia plantea un ERE voluntario para 996 trabajadores

La sanidad gallega cerró 2025 con casi seis días más de espera para operarse en el Sergas y 49.500 pacientes pendientes

La sanidad gallega cerró 2025 con casi seis días más de espera para operarse en el Sergas y 49.500 pacientes pendientes

Iberia facilita el viaje con mascotas: ahora se pueden añadir directamente a la reserva online

Iberia facilita el viaje con mascotas: ahora se pueden añadir directamente a la reserva online

Castrelos acolle o seu primeiro desfile de moda coa colaboración dos veciños e empresarias

Castrelos acolle o seu primeiro desfile de moda coa colaboración dos veciños e empresarias

Recepción al Olympique de Lyon en A Sede antes de la ida de los octavos de Europa League

Tracking Pixel Contents