La afición del Olympique de Lyon, escoltada por la Policía, pone rumbo a Balaídos

La comitiva de aficionados del Olympique de Lyon pone rumbo a Balaídos rodeada de una fuerte escolta policial. El partido de esta noche en Balaídos contra el Celta de Vigo, correspondiente a los octavos de final de la Europa League, ha sido catalogado de alto riesgo y después de los incidentes de anoche se extremarán todavía más las vigilancias. El grupo de hinchas franceses partieron sobre las 18.30 horas desde la Porta do Sol y se desplazarán al estadio a pie. Para facilitar su recorrido, se procederá a cortar el tráfico del Paseo de Alfonso, Pi y Margall, López Mora, Praza América, Avenida de Castrelos y Alcalde Portanet. Fuentes del operativo explican que en este grupo no se encuentra la totalidad de aficionados del Lyon, ya que algunos se dirigieron al estadio por sus propios medios.

El operativo prevé que los seguidores del Lyon lleguen a Balaídos sobre las 19.30. Accederán al estadio por la puerta 20 y se situarán en la zona designada a la afición visitante, en el extremo de Río Alto pegado a la grada de Gol.

Este dispositivo especial llega horas después de que ultras del Celta y del Olympique protagonizasen una trifulca en el Areal. Todo sucedió anoche, cuando un nutrido grupo de radicales locales con pasamontañas, palos y tubos intentó entrar al local 20th Century Rock donde estaban tomando algo los galos.

La reyerta dejó varios heridos, destrozos en la discoteca y más de una veintena de identificados, según la subdelegación del Gobierno. El Celta, horas después de conocerse los hechos, condenó «cualquier tipo de actuación violenta, como la registrada contra aficionados del Lyon».

Jose Lores

Abel Losada, subdelegado del Gobierno, calificó los hechos de «intolerables», aseguró que «no quedarán impunes» y espera que lo sucedido no evite «que Vigo disfrute de tener un equipo compitiendo al máximo nivel en España y Europa».

Por otro lado, el celtismo está convocado a otra «macroprevia» en los aledaños del estadio antes de que eche a rodar la pelota a las 21.00 horas. No se ha convocado un recibimiento al equipo, pero sí que se ha hecho un llamamiento a que toda la afición entre al estadio a partir de las 20.15 horas para animar al Celta ya desde el calentamiento.