El Olympique de Lyon, líder y favorito, llega a Vigo tras un camino mucho más fácil que el del Celta

El Olympique de Lyon ha llegado este miércoles a Vigo señalado como el favorito para superar la eliminatoria de octavos de final de Europa League contra el Celta. Una etiqueta que se han ganado por sus registros en la competición, por los jugadores que integran su plantilla, por su historia en el fútbol continental y por las palabras del propio Claudio Giráldez.

«Solo hay que ver la clasificación y la capacidad que tienen de sumar victorias, fueron los primeros (de la fase de liga) y solo han perdido un partido, contra el Betis, el resto los han ganado, son una locura de datos», ensalzó el técnico celeste en rueda de prensa.

Tiene razón Claudio Giráldez en su análisis del papel que ha tenido el Lyon en Europa esta temporada, pero pasa por alto un dato. El camino del conjunto francés dirigido por Paulo Fonseca fue mucho más plácido que el de los celestes. El Olympique terminó en cabeza en la liguilla después de sumar siete triunfos y una derrota. Pero todos los equipos a los que derrotó ya están eliminados. De hecho, solo uno alcanzó la fase de repesca y precisamente fue el PAOK que luego se mediría al Celta. Los otros seis quedaron por debajo del top 24.

El partido de mayor exigencia que tuvo que afrontar el Lyon fue precisamente el que perdió. Cayó con claridad en Sevilla ante el Betis —cuarto en la liguilla— demostrando ser un equipo frágil y vulnerable cuando se ve exigido.

Un calendario asequible

Los galos arrancaron la competición como un cohete. Tres triunfos consecutivos frente al Utrecht (34º clasificado), Salzburgo (31º) y Basilea (30º). Fueron victorias en las que el Olympique se mostró superior a sus rivales, concediendo poco y manejando el ritmo de los partidos. Tras ese buen comienzo, llegó la derrota en el estadio de la Cartuja y luego encadenaron otros cuatro triunfos. Golearon al Maccabi Tel Aviv, la cenicienta de la competición y 36º clasificado, en un partido jugado en un campo neutral con las gradas prácticamente vacías, cumplieron contra el Go Ahead Eagles neerlandés (28º) y el Young Boys suizo (25º) y remontaron en la última jornada contra el PAOK (17º).

Los jugadores del Olympique de Lyon se suben a su autobús tras aterrizar en Vigo / Alba Villar

A excepción del Betis, ninguno de los equipos con los que se ha cruzado el Olympique de Lyon sigue vivo en la competición. Un dato que contrasta con el récord que presenta el Celta, que terminó 16º después de tener que afrontar un calendario mucho más duro. Tres rivales de los vigueses en la primera fase siguen en liza: el Bolonia (10º clasificado), el Stuttgart (11º) y el Lille (18º). De los otros cinco adversarios, solo uno se quedó fuera del top 24 que daba derecho a jugar el playoff: el Niza (33º). El resto de equipos no han conseguido alcanzar los octavos pero lucharon por el pase en la repesca. Fueron el Estrella Roja (15º), el PAOK (17º), el Ludogorets (22º) y el Dínamo de Zagreb (23º).

Así las cosas, ni el Celta ni el Lyon lo tendrán fácil a partir de mañana. Balaídos abre el telón de una eliminatoria en la que poco importará lo sucedido hasta ahora y en la que todo está por decidirse en los próximos 180 minutos.