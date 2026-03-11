La lesión de Miguel Román obliga al Celta a activar alternativas en la medular

Cuando mañana le pregunten a Claudio Giráldez por la lesión de Miguel Román, seguro que se lamentará por perder al centrocampista de Gondomar por lo que resta de temporada pero responderá que su plantilla tiene recursos suficientes y futbolistas más que preparados para afrontar su ausencia. Así se expresó en otras ocasiones siempre que el mercado de fichajes o las lesiones le dejaban sin alguna de sus piezas.

El caso es que Miguel Román es una de las fichas favoritas de Claudio Giráldez este curso. El joven futbolista, que ha irrumpido con fuerza esta temporada desde el Fortuna, es uno de los que menos rota en el siempre variante esquema del entrenador de Porriño. Al inicio del curso empezó repartiéndose protagonismo con Hugo Sotelo y Fran Beltrán, pero desde noviembre es un fijo en el Celta. Ha ido de menos a más hasta convertirse en el jefe del centro del campo, acumulando 2.004 minutos y siendo titular en 16 de los últimos 21 encuentros.

Así que Giráldez tendrá que tirar de fondo de armario y volver a demostrar que su equipo responde como una máquina bien engrasada independientemente de los engranajes que la hagan funcionar.

Las alternativas más evidentes al miñorano son los otros tres centrocampistas puros de la plantilla: Ilaix Moriba, Hugo Sotelo y Matías Vecino. Partiendo de la base de que el hispano-guineano es el cuarto jugador con más minutos del Celta y que salvo lesión, sación o rotaciones, será la opción predilecta para ocupar una de las plazas del doble pivote, el mejor colocado para acompañarle parece ser el uruguayo, que desde su llegada en enero se ha ido sumando poco a poco a la dinámica de Giráldez. Ante el PAOK y el Mallorca en Balaídos estuvo bien y ocupa posicionalmente el mismo espacio que Román. A Hugo Sotelo, por su parte, le está costando encontrar continuidad. Arrancó la temporada de forma espectacular, siendo el mejor celeste en más de un partido, pero su rendimiento fue decayendo a medida que aumentaba el de Miguel Román. Entre lesiones y suplencias, no juega desde el 25 de enero. La baja de su compañero le vuelve a brindar otra oportunidad para reivindicarse.

Giráldez también podría recurrir a la polivalencia de Óscar Mingueza o de Fer López. No sería la primera vez. El defensa catalán es uno de los principales canalizadores del juego celeste siempre que está en el campo, así que cuando el técnico louriñés lo ha necesitado en la medular, no ha desentonado. También podría situarse en el doble pivote celeste Fer López. Aunque acostumbra a jugar más adelantado, contra el Espanyol en Cornellà retrasó su posición para colocarse precisamente junto a Miguel Román.

El Celta Fortuna también podría aportar otras dos opciones con Hugo Burcio y Andrés Antañón. Los dos canteranos ya han debutado en LaLiga de la mano de Giráldez, que nunca duda en dar confianza a los chavales del filial. Burcio tiene un perfil más físico, capaz de abarcar muchos metros y superar líneas conduciendo el balón. Antañón, por su parte, es un centrocampista con mayor capacidad de asociación e inteligencia.