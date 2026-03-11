El Juvenil busca la gran final

El Celta disputa esta tarde uno de los partidos más importantes de la temporada. El equipo entrenado por Alberto Suárez se mide al Betis en una de las semifinales de la Copa del Rey, mientras que en la otra eliminatoria se enfrentan el Barcelona y el Deportivo.

Los célticos vuelven a unas semifinales coperas once años después. En 2015, el equipo entrenado por aquel entonces por David de Dios se medía en semifinales al Rayo Vallecano. Todavía no existía la Final Four y la eliminatoria se jugaba a doble partido. El partido de ida se jugó en Madrid, finalizando con victoria madrileña por 3-1. La vuelta se jugó en A Madroa, y los vigueses se quedaron a las puertas de igualar la eliminatoria, al ganar por 2-1. En aquel equipo formaron varios jugadores que, con el paso de los años, jugaron en el fútbol profesional, como Iván Villar, Diego Alende, Pape Cheikh, Yelko Pino o Brais Méndez.

Los jugadores celestes llegan en un buen momento a este partido. En la competición doméstica marchan en segunda posición a dos puntos del líder, pero con un partido menos que se jugará el próximo día 29. En Copa tuvieron una parte del cuadro complicado. En la primera eliminatoria se midieron al Villarreal, al que derrotaron por 2-1. En octavos otro hueso duro, el Atlético de Madrid, al que vencieron por 4-2. En cuartos tocó el Athletic de Bilbao, al que también derrotaron por 2-1.

El rival de esta tarde será el Betis. El conjunto verdiblanco marcha líder del grupo IV en la División de Honor Juvenil, con 56 puntos, dos menos que los que tiene el Celta, pero con cuatro partidos más disputados. En el balance goleador, el Betis lleva a favor 73, por 71 el Celta; con 26 encajados y el Celta 22. En la competición copera, en primera eliminatoria derrotó al Mensajero con un contundente 9-0. En octavos tampoco pasó apuros ante el Granada, al que derrotó por 5-3. La eliminatoria de cuartos los cruzó con el Real Madrid, al que derrotaron en la Ciudad Deportiva de Valdebebas por 1-2, con el gol de la victoria en el tiempo añadido.

Habitualmente, el Betis juega con un 4-3-3. Bajo palos se perfila Bruno como titular. En defensa formarían Navarro, Macías, N’Gozan y De Roa. Por delante Funez, Romero, Corralejo; y como jugadores más adelantados Doronins, Morante y Antonio.

Los aficionados que no puedan viajar en la tarde de hoy a Lugo tendrán la oportunidad de ver el partido por diferentes plataformas. Se podrá ver por la web de la RFEF, TVG, y las plataformas del Celta y del propio Betis. n

CAMPO: Anxo Carro HORA: 18.30 (TVG)