Javi Rodríguez, antes de los octavos de Europa League: «Intentaremos que Endrick no corra y no tenga su mejor día»

El lateral derecho del Celta Javi Rodríguez aprovechó la rueda de prensa previa al Celta-Lyon de este jueves para «mandarle un mensaje de apoyo» a Miguel Román, lesionado tras romperse el quinto metatarsiano de su pie en un entrenamiento. «Seguramente no sean momentos muy fáciles para él, es una pena perderlo porque además de compañero es amigo nuestro», mencionó. El joven futbolista compareció junto al entrenador, Claudio Giráldez, quien se mostró «fastidiado» con la baja del gondomareño, aunque valoró la «buena noticia» del regreso de Pablo Durán tras superar un esguince en el ligamento interno de su rodilla.

El de Poio, de los futbolistas de la plantilla que más minutos acumula, trasladó que «jugar la Europa League es un sueño» y que llega al duelo frente a los franceses «bastante bien» tras disfrutar de «bastante descanso».

El joven vivió aquellas semifinales europeas del 2017 frente al Manchester United «en la grada» con 13 años. «Ver a esos jugadores de tanto nombre…, estaba flipando, y ahora verme en el campo es un orgullo para mí», recordó.

En una semana clave con el añadido del choque de LaLiga en La Cartuja ante el Betis el domingo (18.30 horas), Javi Rodríguez aseguró que el equipo está centrado en el partido de este jueves y que «el vestuario está con muchas ganas de que llegue».

En lo relativo a lo puramente futbolístico, el defensor colocó el foco en frenar la «transición ofensiva» de los galos y en mantener «la portería a cero». Sobre Endrick particularmente, apeló a «que no tenga su mejor día»: «Sabemos el jugador que es, es muy eléctrico y muy rápdio; intentaremos que no corra y mantenerlo vigilado».

Preguntado por con quién se siente más cómodo en su banda, admitió que con ambos, aunque quizás «con Rueda más que con Mingueza» porque coincidió ya con él en el filial y existe mayor entendimiento. «Muchas veces también hablo con Carreira de que casi nunca nos toca juntos», subrayó.