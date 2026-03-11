Giráldez, en la previa del Celta-Lyon: «Estoy fastidiado por perder a Miguel Román»

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, admitió en la rueda de prensa previa al Celta-Lyon sentirse «fastidiado por perder a Miguel Román» tras romperse en un entreno el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. El de Gondomar pasará por quirófano y no podrá figurar mañana en un duelo de octavos de final en Balaídos para el que, por otro lado, regresa Pablo Durán, «la parte positiva». El técnico celeste, acompañado de Javi Rodríguez, ensalzó la figura de Endrick y aseguró que el conjunto francés es «uno de los grandes favoritos, por no decir el que más», para ganar la competición.

«Es una pena lo de Miguel, son cosas que pasan en el fútbol, es una lesión que no avisa», refirió Giráldez este miércoles ante los medios. Mencionó varios nombres que podrán suplir al canterano, que se encontraba en un estado de forma excelso: «Sotelo, Matías Vecino, Fer López, Ilaix, Antañón, Burcio… Confío en todos, estoy tranquilo en ese aspecto».

El Lyon, «favorito» a todo

Sobre el rival, el entrenador del Celta aseveró que el Olympique de Lyon, a pesar de llegar a Vigo en su peor estado de forma de la temporada, es el «favorito» no solo de la eliminatoria, sino para alzar la Europa League. «Solo hay que ver la clasificación y la capacidad que tienen de ganar, fueron los primeros (de la fase de liga) y solo han perdido un partido, contra el Betis, el resto los han ganado, son una locura de datos», explicó.

De cualquier modo, este factor no intimida a una escuadra viguesa capaz de «competir contra cualquiera»: «Eso no nos tiene que hacer sentir pequeños». La cita, abundó, más allá de la «presión» inherente, sirve para tener «ilusión, motivación y ganas» porque el Celta llega «sexto en liga y clasificado a octavos de Europa League».

«Es un equipo con muchos recursos, ocupación del espacio y una variabilidad muy grande de sistemas. Sabemos que el míster que tenemos enfrente es muy variable en los planteamientos. Esperamos que nos vengan a apretar en avanzado y luego creemos que juntarán más jugadores por dentro, por lo que tenemos que ajustar muy bien la presión. Tienen capacidad para mantener posesión y hacerte correr detrás de la pelota, además, son agresivos en la presión», desgranó Giráldez.

Al mismo tiempo, destacó no solo a Tolisso y a Endrick, este último, un futbolista «muy difícil de parar cerca de la portería» y que anotó un gol contra los vigueses en el duelo de Copa del Rey de la temporada pasada, sino también a los laterales izquierdos, Tagliafico y Abner Vinícius, así como a sus «jugadores jóvenes»: «Tienen muchos con mucho nivel y perfiles muy distintos».

A nivel particular, Claudio lamentó el primer tanto del Girona en Montilivi y el inaugural del Real Madrid el pasado viernes, ambos precedidos de un córner y que rompieron la racha de «15 jornadas seguidas sin encajar a balón parado, unos registros muy buenos y poco habituales»: «Lo intentaremos corregir, lo hemos trabajado en campo y en vídeo, es una pena que eso nos costase (ante los merengues) cambiar la dinámica del partido».

Dos años como entrenador del Celta

A renglón seguido, Giráldez resumió su segundo aniversario al frente del banquillo del Celta, el cual cumplirá exactamente este jueves: «Ha pasado todo muy rápido y no podemos pedir más. El día que me lo comunica Marco Garcés sería imposible incluso soñar con jugar los octavos de Europa League frente al Olympique de Lyon y contra el Betis el domingo para poder colocarnos quintos, eso me hace sentir muy feliz y orgulloso». «Seguimos teniendo ganas de mucho más», agregó a la par que enalteció el trabajo de todo su equipo.

Javi Rodríguez: mensaje de apoyo a un «compañero y amigo»

El lateral derecho del Celta Javi Rodríguez aprovechó la conferencia de prensa para «mandarle un mensaje de apoyo» a Miguel Román: «Seguramente no sean momentos muy fáciles para él, es una pena perderlo porque además de compañero es amigo nuestro».

El de Poio, de los futbolistas de la plantilla que más minutos acumula, trasladó que «jugar la Europa League es un sueño» y que llega al duelo frente a los franceses «bastante bien» tras disfrutar de «bastante descanso».

El joven vivió aquellas semifinales europeas del 2017 frente al Manchester United «en la grada» con 13 años. «Ver a esos jugadores de tanto nombre…, estaba flipando, y ahora verme en el campo es un orgullo para mí», recordó.

En una semana clave con el choque de LaLiga en La Cartuja ante el Betis el domingo (18.30 horas), Javi Rodríguez aseguró que el equipo está centrado en el partido de este jueves y que «el vestuario está con muchas ganas de que llegue».

En lo relativo a lo puramente futbolístico, el defensor colocó el foco en la «transición ofensiva» de los galos y en mantener «la portería a cero». Sobre Endrick particularmente, apeló a «que no tenga su mejor día»: «Sabemos el jugador que es, es muy eléctrico y muy rápdio; intentaremos que no corra y mantenerlo vigilado».

Preguntado con quién se sentía más cómodo en su banda, admitió que con ambos, aunque quizás «con Rueda más que con Mingueza» porque coincidió ya con él en el filial y existe mayor entendimiento: «Muchas veces también hablo con Carreira de que casi nunca nos toca juntos».