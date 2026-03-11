El Celta juvenil cae de forma cruel en la Copa

El Celta juvenil se quedó a las puertas de la final de Copa del Rey. El sueño de repetir la gesta de finales de los sesenta deberá seguir esperando. Un gol en el último minuto del Betis arruinó una tarde que comenzó a maravilla con el 2-0 que consiguieron los discípulos de Alberto Suárez en un comienzo pletórico de partido. Pero un gol en el descuento del primer tiempo y el empuje de los sevillanos acabó por voltear el partido alejar al juvenil vigués de la final del domingo.

Antes de que el reloj llegase a marcar el cuarto de hora de juego el Celta abrió el marcador en una jugada plagada de fortuna. Centro lateral de Mateo directamente al corazón del área que, tras ser tocado por Jorge Pérez y despejado por Sálamo, acabó rebotando en el cuerpo de Curro para introducirse en la propia meta delBetis.

Un duro golpe del que los andaluces y el propio Curro no tuvieron tiempo de reponerse. Y es que, cuatro minutos más tarde, el central perdió el esférico en una zona muy comprometida posibilitando que Kibet se plantase con su característica velocidad delante de Manu González. El keniata no perdonó y abrió la brecha dibujando el 0-2 en el electrónico.

Sin embargo, cuando algunos podía pensar que este era un golpe demasiado duro para los pupilos de Javier Barrero, llegó la reacción del equipo sevillano. Morante cortó distancias en el último suspiro de la primera mitad con un golazo desde la frontal del área. Jugada característica de los zurdos talentoso: amaga con irse por dentro, se va por fuera y el balón acaba en el fondo de las redes.

Noticias relacionadas

Este tanto de Morante provocó que el Betissaliese al terreno de juego con otra actitud completamente diferente tras el paso por vestuarios. Óscar Masqué incluso estampó un balón en el palo en busca del empate a dos. No obstante, Alberto Suárez supo gestionar muy bien esta situación y revitalizó a los celestes a través de los cambios. Las fuerzas volvieron a igualarse y, aunque ambos conjuntos gozaron de ocasiones, lo más significativo fue el recital de paradas de Manu González, portero bético. El fútbol es así. Las paradas del guardameta andaluz mantuvieron a los suyos, quienes acabarían consiguiendo el empate y comenzaron a soñar a lo grande. El tanto llegó con una gran jugada del Betis que culminó Rubén. El Celta podía estar dolido, pero insistió y volvió a poner a prueba al portero sevillano e incluso se encontró con el palo en el último momento. Pero justo entonces en el descuento el Betis aprovechó un error defensivo del juvenil vigués para anotar el tercero por medio de Enzo y hundir las esperanzas de un Celta que se jugó su última posibilidad en una falta que se fue fuera por poco.