La camiseta de Madonna dispara la marca Celta: impacto mediático global valorado en 4,3 millones y presencia en 87 países

La historia de la camiseta que Madonna vistió en su concierto en Balaídos en 1990 ha generado para el RC Celta un impacto mediático estimado en 4,3 millones de euros, según un estudio independiente elaborado por la consultora de comunicación Simbiu.

La iniciativa comenzó con una carta abierta del club a la artista publicada en redes sociales para tratar de localizar la prenda. El relato, cargado de nostalgia y emoción, pronto saltó a los medios de comunicación y se convirtió en un fenómeno viral que situó al Celta en la conversación global.

Según el análisis, la historia tuvo presencia en 87 países de los cinco continentes y generó más de 617.000 interacciones en redes sociales. El momento de mayor repercusión llegó el 7 de marzo, cuando Madonna respondió a la carta a través de su cuenta en X, con un mensaje que superó 37.000 interacciones y 2,7 millones de impresiones.

El impacto global de la acción del Celta sobre la camiseta de Madonna en cifras. / Simbiu

En redes sociales se contabilizaron 2.300 publicaciones originales de 1.400 autores, con un alcance potencial de 473 millones de usuarios. La mayor parte de la conversación se produjo en España (59 %), seguida de Estados Unidos (13,5 %), Brasil y Colombia.

Cabeceras internacionales

El eco mediático también fue notable en España, con 489 informaciones publicadas, principalmente en medios digitales, con un valor publicitario estimado de 1,8 millones de euros. A nivel internacional se registraron 738 artículos online en cabeceras como The New York Times, Billboard, ESPN o La Gazzetta dello Sport, que suman otros 2,5 millones de euros en impacto mediático.

El estudio destaca además que la campaña permitió al Celta trascender el ámbito deportivo, apareciendo en medios de música y cultura pop y contribuyendo a proyectar internacionalmente tanto la marca del club como la ciudad de Vigo.