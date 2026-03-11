Protagonista en Europa, agitador en LaLiga

Camino de los 39 años, que cumplirá en el mes de agosto, y con la incertidumbre aún de si esta será la temporada de su despedida, Iago Aspas concentra el esfuerzo en Europa, sin perder de vista LaLiga. Giráldez dosifica con mimo su esfuerzo para explotar sus minutos de calidad, dando prioridad al torneo continental, donde el moañés más ha brillado, sin descuidar (aunque con menor protagonismo) la competición doméstica.

El reparto favorece su lucimiento en Europa, aunque la carga de minutos ha sido superior en LaLiga por el mayor número de encuentros que se han disputado en comparación con la Europa League o la Copa de Rey. En el campeonato español, el capitán céltico suma 799 minutos en 22 partidos, aportando 4 goles y 3 asistencias; en Europa ha participado en 10 encuentros (todos los disputados hasta el momento) con un total de 611 minutos sobre el verde con una contribución de 3 goles y 3 asistencias, y en la Copa contabiliza 165 minutos en dos partidos, sin marcar ni asistir.

La conclusión es que Giráldez ha dosificado más a Iago en el campeonato doméstico, pero lo ha colocado en un plano bastante más protagonista en la competición continental, donde ha firmado también sus mejores actuaciones este curso, como en Zagreb contra el Dinamo o en la reciente eliminatoria contra el PAOK en Balaídos.

El capitán celeste suma tan solo 8 titularidades en LaLiga, con apenas un tercio (32.9%) de los minutos posibles en las 27 jornadas disputadas hasta la fecha.

En Europa, en cambio, el astro morracense ha jugado 611 minutos en 10 encuentros, con un 67% del total posible, además de firmar tres goles (solo uno menos que en LaLiga con bastante menos tiempo en el campo) y el mismo número de asistencias.

Aspas es además el quinto futbolista del plantel en número de minutos sobre el césped en Europa (lo superan Starfelt, Radu, Javi Rodríguez y Marcos Alonso), mientras que en LaLiga figura en el puesto decimosexto entre los que más han participado. La cuenta especializada en estadísticas del Celta Afouteza e Corazón daba ayer un dato interesante a este respecto: el pasado viernes, frente al Real Madrid, el moañés cumplió 50 partidos como suplente con el Celta.

Impacto en el juego

El impacto de Iago es este curso, por tanto, muy superior en la Europa League que en LaLiga. En el torneo nacional el capitán céltico participa en un gol cada 114 minutos sobre verde, mientras que en Europa tan solo necesita 101 para anotar. La Copa del Rey, por lo demás, ha quedado esta temporada como un frente muy secundario para el talento moañés, que apenas disputó 165 minutos en dos partidos, uno como titular y otro como suplente, sin goles ni asistencias.

El rendimiento ofensivo de Aspas está entre los mejores de la Europa League. Su aporte combinado de goles y asistencias solo lo superan en el torneo continental media docena de futbolistas: Peter Stanic (Ludogorets, 7+1), Daan Heymans (Genk, 4+4), Deniz Unav (Stuttgart, 6+2), Andrija Zikovic (Estrella Roja, 3+4) y Antony (Betis, 4+3). El atacante celeste comparte la séptima posición con Bamidele Yusuf (Ferencvaros) y Kerim Aktükoglu (Fernerbahçé).

En el Celta solo mejora sus prestaciones goleadoras en Europa Williot Swedberg, con menos minutos de juego que el moañés. El sueco invierte los números goleadores de Iago, con 4 dianas en el continente y solo 3 en el torneo nacional doméstica, sumando además 2 y 1 asistencias, respectivamente. El reparto europeo del gol lo completan Pablo Durán, también con 3 goles, Borja Iglesias, con 2, y Starfelt, Jones y Fer López con un tanto. Llama la atención el contraste en la producción goleadora de Borja Iglesias entre LaLiga y el torneo continental. El Panda suma 11 tantos en 27 jornadas en el torneo doméstico, su mejor cifra histórica a estas alturas de competición, pero tan solo 2 en Europa, los mismos que en la Copa del Rey, aunque en el continente ha disputado los 10 partidos (7 como titular) y en el torneo copero solo 2.