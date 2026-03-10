La vista por el despido de Gainzarain como CEO se celebra el 24

Los representantes del Celta y el último CEO del club, José Gainzarain, están citados el 24 de marzo en la sala número 23 de la Cidade da Xustiza, en Vigo. La vista oral estará presidida por la jueza María del Pilar Cao Fernández, que será la encargada de catalogar el despido de Gainzarain. Marián Mouriño se enfrenta a la resolución del último capítulo en la crisis extradeportiva de mayor calado que ha tenido que afrontar desde su acceso a la presidencia, que se oficializó en la junta de accionistas de diciembre de 2023.

Mouriño eligió a José Gainzarain, hasta entonces director general de Delikia, como su principal ejecutivo en sustitución de Antonio Chaves, la mano derecha de Carlos Mouriño. A finales de marzo de 2025, sin embargo, se produjo la destitución de Gainzarain y de la directora de Administración y Finanzas, Sonia García, sucesora de María José Herbón. Desde el Celta se escudaron en una pérdida de confianza. Gainzarain, por su parte, defendió su gestión. El club reestructuró su organigrama, que no incluye desde entonces el cargo de CEO.

Noticias relacionadas

La situación con Sonia García ya se ha resuelto. El club y ella alcanzaron un acuerdo el 30 de junio, antes de llegar a juicio, reconociendo la improcedencia del despido. Si no hay novedades antes, el caso de Gainzarain se someterá a juicio el día 24.