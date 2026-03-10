Pablo Durán vuelve al grupo y apunta a ser de la partida

Claudio Giráldez continúa recuperando efectivos para el encuentro de ida de los octavos de final de la Europa League que el Celta afronta este jueves en Balaídos contra el Olympique de Lyon. Con la enfermería casi vacía y sin sancionados, la única duda para el choque era si el técnico celeste iba a poder contar con Pablo Durán, con una lesión de rodilla, en este primer asalto de la eliminatoria. Todo hace indicar que el delantero tomiñés podrá ser de la partida.

En el retorno del equipo a los entrenamientos ayer en la ciudad deportiva, Durán reinició parcialmente el trabajo con el grupo, el paso previo del alta médica, que se espera que reciba, a lo más tardar, la víspera del partido. Con 28 futbolistas disponibles, Giráldez tendrá que realizar varios descartes, con lo que no es segura su inclusión en la lista de convocados.

El buen momento del Celta, tanto en lo que se refiere a la situación de la enfermería como al momento de juego, pese a la derrota liguera cedida en el último suspiro contra el Real Madrid el pasado domingo, contrasta con las dificultades que atraviesa su rival, que se presenta en Vigo tras encadenar cuatro derrotas entre liga y copa y con varios futbolistas importantes lesionados o en duda para el choque.

Paulo Fonseca cuenta con las bajas de Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Malick Fofana Ernest Nuamah y mantiene serias dudas sobre la participación del checo Pavel Sulc y portugués Afonso Moreira. Según publicaban ayer varios medios franceses, Moreira y Sulc están prácticamente descartados para la eliminatoria contra el Celta y no volverían a vestirse de corto hasta después del parón de selecciones.

Noticias relacionadas

La baja de Maitland-Niles deja además al Lyon un agujero en el lateral derecho, ya que Hans Hateboer y Noham Kamara no están inscritos en la Europa League, y a eso se suma la no inscripción del Rachid Ghezzal en el costado diestro del ataque.