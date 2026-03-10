Penúltima llamada para la afición del Celta en Lyon: el Olympique tiene aún 11.000 entradas a la venta para el partido de vuelta

Celtista, aún hay un sitio para ti. La enorme demanda de la afición viguesa para acompañar al Celta en la vuelta de los octavos de final de la Europa League superó las 2.800 entradas que la normativa UEFA reservaba en la zona visitante. Sin embargo, las gradas del Groupama Stadium de Lyon tienen espacio para que los muchachos de Claudio Giráldez se sientan como en casa.

El Olympique oferta todavía 11.032 butacas en la grada local para el partido del próximo jueves 19 de marzo. Así lo recoge la cuenta de X (antiguo Twitter) @StadeOLHD en la que relata estadísticas del flamante estadio lionés inaugurado en la Eurocopa de 2016 celebrada en el país galo. Esta cifra supone casi la sexta parte del aforo total del recinto y se reparte por los tres anfiteatros del mismo: 2.954 en el inferior, 3.292 en el intermedio y 4.786 entradas libres en el superior.

Los precios oscilan desde los 35 euros en la categoría 10 -laterales superiores del fondo norte- mientras que en la categoría 9, ubicada hacia la tribuna este, ascienden a los 39 euros. La afición celeste estará situada en el córner al sudeste, estando todavía disponibles unas 300 entradas en la zona inmediatamente inferior a la misma. En ellas el precio oscila entre los 41 y 69 euros. En las zonas centrales del estadio, donde la ubicación es privilegiada, las tarifas fijadas por el club galo se disparan hasta los 104 euros como el más alto.

Récord histórico en competición continental

La venta general a través de la web del Olympique de Lyon supone un nuevo recurso para aquellos celtistas que no lograron entrar en el reparto del club. Éste se estableció mediante antigüedad (75%) y sorteo (25% restante) y dejó unas 150 personas en lista de espera.

La cifra supondrá un hito en la historia del club y la competición. Las semifinales de 2017 contra el Manchester United fijaron el récord anterior con casi 2.600 aficionados presentes en Old Trafford. Lejos quedan los 1.200 que vivieron en Anfield el gol de Revivo ante el Liverpool o los 1.500 presentes en el Ámsterdam Arena ante el Ajax, también en el año de Berizzo.

En esta edición fue el primer partido ante el Stuttgart el que atrajo a más celtistas, con 1.230 aficionados en el MHP Arena en el inicio de la competición. En Zagreb y Belgrado la cifra se redujo a 700 y 500, respectivamente.