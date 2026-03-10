Convenio de colaboración para fomentar la inclusión
La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y la presidenta del Celta, Marián Mouriño, firmaron ayer un convenio de colaboración para desarrollar proyectos sociales vinculados al deporte durante este año. La entidad provincial aportará 89.000 euros con la finalidad de utilizar el deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo personal, facilitando el acceso a la práctica deportiva y promoviendo valores como la igualdad y el compañerismo.
