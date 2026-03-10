El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada

Miguel Román dice adiós a lo que resta de temporada. El Celta de Vigo acaba de confirmar que el centrocampista sufre una rotura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo y estará alrededor de tres meses de baja.

El futbolista se rompió él solo durante el entrenamiento de esta mañana. A causa de un mal apoyo, Miguel Román notó un fuerte dolor en la zona del tobillo y del pie. Los servicios médicos del cluib confirmaron más tarde mediante una radiografía la lesión del quinto metatarsiano, lo que implicará que el canterano tenga que pasar por quirófano. Lo más probable es que la operación se programe para este mismo jueves, mismo día que el Celta se enfrenta en Balaídos al Olympique de Lyon.