El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
El centrocampista de Gondomar sufre una rotura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo
Miguel Román dice adiós a lo que resta de temporada. El Celta de Vigo acaba de confirmar que el centrocampista sufre una rotura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo y estará alrededor de tres meses de baja.
El futbolista se rompió él solo durante el entrenamiento de esta mañana. A causa de un mal apoyo, Miguel Román notó un fuerte dolor en la zona del tobillo y del pie. Los servicios médicos del cluib confirmaron más tarde mediante una radiografía la lesión del quinto metatarsiano, lo que implicará que el canterano tenga que pasar por quirófano. Lo más probable es que la operación se programe para este mismo jueves, mismo día que el Celta se enfrenta en Balaídos al Olympique de Lyon.
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
- El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
- Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña
- El pequeño pueblo a dos horas de Vigo que debes visitar este invierno: rutas por la naturaleza, paisajes increíbles y una de las mejores carnes gallegas