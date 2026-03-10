Borja Iglesias responde al seguidor del Deportivo que le pidió la camiseta que el Celta lució en el homenaje a Madonna

En la 'Semana de Madonna' en Balaídos, los acontecimientos se fueron sucediendo casi acorde a un guión de una película de misterio. ¿Donde está la camiseta que la reina del pop se puso en el concierto que dio en Vigo, en 1990?, preguntaba el club, a traves de una misiva de Marián Mouriño a la intérprete de tantos éxitos como 'Like a prayer'. Precisamente, esa fue la banda sonora que la entidad celeste escogió para homenajear a la diva en la previa del partido del Celta - Real Madrid.

La apasionante interpretación de Sondeseu de ese icónico tema llamó la atención de la artista, quien compartió el vídeo original del club en su perfil oficial. La orquesta folk lo versionaba sobre el cesped de Balaídos, 35 años después, entre fuegos y juegos de luces antes del partido del viernes.

Hasta los jugadores se implicaron en ese tributo a Madonna portando en su salida al césped de Balaídos una elástica con una pregunta sobreimpresionada en su pecho: «Madonna, do you have it? (Madonna, ¿la tienes?).

Solo un día después, la cantante respondía a esa pregunta en sus redes sociales, cerrando con final feliz ese relato casi cinematográfico. Habían pasado 72 horas desde que la presidenta enviara la carta abierta pidiendo información al respecto, y Madonna confirmaba la ubicación de la camiseta que vistió el 29 de junio de 1990 en el estadio de Balaídos. La Reina del Pop recogió el guante y confirmaba que aquella elástica con el 5 a la espalda sigue presente también para ella: «¡Esta camiseta es parte de mi historia! ¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!», proclamaba en la red social X (antes Twitter) agregando además un corazón al término de su mensaje.

Pese a que todos esperaban que es fuese el 'The end' de la historia, hubo un giro de guión inesperado por todos. Y es que un seguidor del Deportivo se pronunciaba en redes sociales sobre un episodio puntual de todo lo acontecido esos días. Concretamente se refería al momento en el que la plantilla lució la camiseta con el interrogante a la reina del pop y escribía un mensaje dirigido a uno de sus futbolistas: «Hola Borja, quería pedirte un favor. Yo soy del Dépor, tengo hasta tatuada una camiseta del Dépor, pero a mi novia le encanta Madonna. Es su mayor fan, lleva yendo a conciertos de ella desde que tiene 12 años», escribía en su perfil de X, aludiendo al delantero compostelano.

El mensaje no tardó en llamar la atención por su mezcla de fidelidad blanquiazul y romanticismo doméstico. El joven se presenta sin rodeos: es del Dépor hasta el punto de llevar tatuada una camiseta del club en la piel. Pero ni siquiera semejante declaración de principios le ha servido para resistirse a la petición de su pareja. En su vida, el amor y pasión hacia la persona que tiene al lado supera al que le tiene al equipo de su corazón: «Yo le dije que en mi casa no entraba una camiseta del Celta, pero su amor por Madonna es tan grande que me veo en la obligación de ceder», confesaba el hincha deportivista.

Tatuaje del seguidor deportivista. / @NonValen / X

¿Le respondería Borja Iglesias a la petición? La respuesta es sí. Y es que el siete céltico no es de los que regatean propuestas, ni alusiones, entrando casi siempre hasta en lo más comprometido. Y para desgracia del aficionado del Dépor, éste no podrá sorprender a su pareja con esa deseada camiseta.

Fue un mensaje cordial y cercano del Panda que el propio destinatario encajó con deportividad: «Hola. Encantado de saludarte. Pues sinceramente, ahora mismo no tengo ninguna. Pero si la tuviese me encantaría tenerla en mi colección. Así que lo siento mucho. Un abrazo y Sempre Celta».

Agradecido «por responder», el hombre zanjó la conversación, resignado, con un «Yo haría lo mismo».