Arranca la ‘Semana Grande’

El Celta afronta una semana especialmente intensa e ilusionante con importantes citas futbolísticas de sus principales equipos. El plato fuerte tendrá lugar este jueves con el primer asalto de los octavos de final de la Europa League que el conjunto dirigido por Claudio Giráldez afronta contra Olympique de Lyon, el mejor equipo de la fase regular y uno de los rivales más complicados que podía tocarle en suerte en esta primera ronda eliminatoria (Balaídos, 21. 00 horas).

Los celestes afrontarán el choque con todo su arsenal, decididos a lograr un resultado que les permita resolver la eliminatoria en el choque de vuelta, programado para el próximo 19 de marzo en el Groupama Stadium de Lyon.

Veinticuatro horas antes de que el balón eche a rodar en Balaídos, el Juvenil de División de Honor que dirige Alberto Suárez tiene otra cita histórica en las semifinales de la Final Four de la Copa de Rey que se va a disputar hasta el domingo en el Anxo Carro. Tras una brillante fase previa en la que dejó en la cuneta a rivales de tanto fuste como el Villarreal, el Atlético de Madrid o el Athletic Club, el juvenil celeste tiene a las 18.30 del miércoles, día 11 de marzo, una cita contra el Betis por una plaza en la final. El Deportivo y el Barcelona disputarán el jueves la otra semifinal, a la misma hora. La final está programada para el domingo, a las 11.45 horas. Todos los encuentros serán retransmitidos por la TVG.

Este viernes, tras la semifinal del juvenil, se abre otro frente deportivo en Primera RFEF con el interesante duelo que los dos primeros clasificados de la categoría, el Tenerife y el Celta Fortuna, van a mantener en Balaídos (21.15, Teledeporte). El equipo de Fredi, que no estará en esta ocasión en el banquillo por sanción, tiene la oportunidad de recortar tres puntos al líder.

Noticias relacionadas

La Semana Grande del Celta la cerrará el primer equipo con la visita a La Cartuja para medirse al Betis (18.30, Movistar) en un partido con la quinta plaza de LaLiga en juego. Si los celestes vencen, adelantarán a los de Manuel Pellegrini en la clasificación.