El Lyon no pasa del empate
El conjunto de Paulo Fonseca rescata un punto frente al modesto Paris FC con un gol de penalti de Tolisso en el descuento a cuatro días de su visita a Balaídos
redaCCIÓN
El Olympique de Lyon no sale del bache. Tras caer eliminado de la en la tanda de penaltis por el Lens en las semifinales de la Copa de Francia el pasado jueves, el rival del Celta en los octavos de final de la Europa League no pasó ayer del empate en el Estadio Groupama frente al modesto Paris FC (1-1).
Los de Paulo Fonseca suman ya cuatro jornadas consecutivas sin ganar entre la liga y la copa.
Un gol de penalti de Corentin Tolisso rescató un punto en el para los de Paulo Fonseca en el quinto minuto de los siete de descuento que concedió el árbitro. El centrocampista transformó un penalti por mano de Alimami Gory en el tiempo añadido.
El Paris cobró ventaja en Lyon con un gol logrado a la hora de juego tras aprovechar el zimbabuense Nyasha Munetsi aun rechace del portero eslovaco Dominik Greif a un tiro de Rudi Matondo.
Paulo Fonseca reservó a varios de sus titulares, entre ellos al brasileño Endrick, para el duelo europeo contra el Celta. Dejó en el banquillo, además del jugador cedido por el Real Madrid, a futbolistas habituales como Corentin Tolisso, autor del gol del empate, el danés Noah Nartey y el ucraniano Roman Yaremchuk, pero tuvo que recurrir a ellos en cuanto el partido se le puso en contra.
Tras el empate cedido anoche el Lyon pierde la tercera plaza de la Ligue 1 en beneficio del Marsella, que aprovecha su victoria a domicilio en la cancha del Toulouse.
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años