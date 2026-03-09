El Lyon no pasa del empate

El Olympique de Lyon no sale del bache. Tras caer eliminado de la en la tanda de penaltis por el Lens en las semifinales de la Copa de Francia el pasado jueves, el rival del Celta en los octavos de final de la Europa League no pasó ayer del empate en el Estadio Groupama frente al modesto Paris FC (1-1).

Los de Paulo Fonseca suman ya cuatro jornadas consecutivas sin ganar entre la liga y la copa.

Un gol de penalti de Corentin Tolisso rescató un punto en el para los de Paulo Fonseca en el quinto minuto de los siete de descuento que concedió el árbitro. El centrocampista transformó un penalti por mano de Alimami Gory en el tiempo añadido.

El Paris cobró ventaja en Lyon con un gol logrado a la hora de juego tras aprovechar el zimbabuense Nyasha Munetsi aun rechace del portero eslovaco Dominik Greif a un tiro de Rudi Matondo.

Paulo Fonseca reservó a varios de sus titulares, entre ellos al brasileño Endrick, para el duelo europeo contra el Celta. Dejó en el banquillo, además del jugador cedido por el Real Madrid, a futbolistas habituales como Corentin Tolisso, autor del gol del empate, el danés Noah Nartey y el ucraniano Roman Yaremchuk, pero tuvo que recurrir a ellos en cuanto el partido se le puso en contra.

Noticias relacionadas

Tras el empate cedido anoche el Lyon pierde la tercera plaza de la Ligue 1 en beneficio del Marsella, que aprovecha su victoria a domicilio en la cancha del Toulouse.